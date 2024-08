Spitzenspiel bringt keinen Sieger - SV Oberwart und FC Marchfeld trennen sich 1:1

Details Freitag, 30. August 2024 22:57

"Es war dann ein Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt hätte", war Ernst Baumeister, Sportchef des FC Marchfeld Donauauen, nach dem Match beim SV Klöcher Bau Oberwart der Meinung. Das Spitzenspiel zwischen dem Vierten und Dritten der Regionalliga Ost endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten ein intensives Kräftemessen, bei dem die Fans bis zur letzten Minute mitfieberten. Die Tore von Jürgen Lemmerer und Marcel Tanzmayr sorgten für den Endstand, der den Spielverlauf angemessen widerspiegelt.

Jubel über Führung: Das 1:0 reichte den Oberwartern letztlich nicht zum Sieg

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie zwischen dem SV Oberwart und dem FC Marchfeld Donauauen begann mit hohem Tempo, wobei die Hausherren in den ersten 25 Minuten mehr vom Spiel hatten. "Wir haben da noch nicht so gut ins Spiel gefunden, Oberwart war da schon deutlich präsenter als wir", musste auch Baumeister die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen. Danach fanden die Niederösterreicher aber immer besser ins Spiel und war bis zur Pause eigentlich das bessere Team.

Tore und Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. Nach einer knappen Stunde fiel dann das erste Tor des Abends: Nach einer einstudierte Eckballvariante, bei der der Ball von einem Oberwart-Spieler an der ersten Stange in die Mitte weitergeleitet wurde, wo Jürgen Lemmerer mit dem Kopf nur mehr einnicken musste, jubelten die Burgenländer um Trainer Gernot Plassnegger über das 1:0 (58.).

Doch die Freude der Oberwarter währte nicht lange. Nur vier Minuten später, in der 62. Minute, glich der FC Marchfeld Donauauen aus. Nach einem langen Ball des bärenstarken Bajrami hinter die Abwehr auf Mihailovic, ließ dieser einen scharfen Querpass folgen und in der Mitte musste Marcel Tanzmayr nur mehr einschieben.

In der verbleibenden Spielzeit versuchten beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen, die Niederösterreicher waren dem Ziel aber näher. Trotzdem blieb es beim gerechten Unentschieden.

Ernst Baumeister: "Man muss sagen, dass das wirklich ein sehr gute RLO-Spiel war - von beiden Mannschaften. Temporeich und spielerisch viele gute Akzente waren zu sehen. Jedes Team hatte seine Phasen im Spiel, in denen es dieses beherrscht hat. Wir sind mit dem Punkt absolut zufrieden. Oberwart hat vor der Saison angekündigt, dass sie Meister werden wollen, hier spielen ist alles andere als einfach."

__________ SV Klöcher Bau Oberwart: Daniel Glander - Adam Peter Woth, Michael Huber, Stefan Johannes Pfeifer, Sam Schutti, Patrick Farkas - Simon Radostits, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Jürgen Lemmerer, Lukas Ried



Ersatzspieler: Fabian Brunner, Milan Martinov, Dominik Doleschal, Lukas Zapfel, Sebastian Schwarz, Lars Joachim Postmann



Trainer: Gernot Plassnegger



__________ FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Amar Helic, Petar Gluhakovic - Eldis Bajrami (K), Pascal Sagmeister, Benjamin Budimir, Stephan Auer, Julian Buchta - Zoran Mihailovic, Marcel Tanzmayr



Ersatzspieler: Kilian Scharner, Francesco Lovric, Simeon Kohut, Yusuf Sahin, Emil Harrer, David Oroshi



Trainer: Christoph Knirsch , MSc

Regionalliga Ost: SV Oberwart : FC Marchfeld Donauauen - 1:1 (0:0)

62 Marcel Tanzmayr 1:1

58 Jürgen Lemmerer 1:0

Foto: Raphael Horn