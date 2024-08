SG Kremser SC/Rehberg triumphiert in hart umkämpftem Duell gegen FavAC

Details Freitag, 30. August 2024 23:16

In der 5. Runde der Regionalliga Ost konnte sich die SG Kremser SC/Rehberg mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den Favoritner AthletikClub durchsetzen und feierte damit den ersten Saisonsieg. Die Partie war von Anfang bis Ende von intensiven Zweikämpfen und emotionalen Momenten geprägt, wobei die Kremser durch Tore von Leo Vielgut und Hakan Gökcek die Oberhand behielten. Speziell in der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, der aber nicht mehr gelingen sollte. "Es ist schade, weil uns zum einen das Glück im Abschluss fehlt, zum anderen aber immer wieder Fehler passieren, die zu Gegentoren führen", war Dozhghar Kadir nach dem Spiel enttäuscht und trotzdem kämpferisch.

Frühe Führung für die Gastgeber

Bereits zu Beginn des Spiels zeichnete sich ab, dass die Kremser entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. In der 10. Minute gelang es Leo Vielgut, nach einem Fehler im eigenen Strafraum der Wiener den Ball ins Netz zu befördern und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser frühe Treffer setzte den FavAC unter Druck und zwang sie, offensiver zu agieren, um den Ausgleich zu erzielen. Doch zunächst musste man sich fangen, sah man der jungen FavAC-Mannschaft die Unsicherheit an. Man konnte sich aber aufrappeln und fand dann besser in die Partie.

Vermeintliche Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich die SG Kremser SC/Rehberg noch entschlossener. Der vermeintlichen Vorentscheidung ging wieder ein Fehler der Wiener voraus. Nach einem Fehler im Aufbau, spielten die Kremser einen schnellen Gegenzug und Hakan Gökcek traf nach Flanke zum 2:0 (59.).

Spannung kommt auf

Danach nahmen die Hausherren ein wenig Tempo raus und überließen den Gästen das Spiel. Die fanden mit Fortdauer immer besser in eben jenes und kamen eine knappe Viertelstunde vor Schluss zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß ging der Ball unglücklich über Krems-Spieler Tobias Messing ins Tor der Niederösterreicher - der FavAC war wieder da (75.) und ließ in der Schlussphase nichts davon erkennen, dass man mit dem eigenen Selbstvertrauen zu kämpfen hätte. "Wir hatten dann noch 2-3 gute Chancen und hätten uns den Punkt verdient." Der Ausgleich um diesen Punkt zu holen, fiel aber nicht mehr und so blieb es beim knappen Heimsieg der Kremser.

Dozhghar Kadir: "Leider bestrafen wir uns mit den Fehlern aktuell selber. Die Jungs spielen eigentlich keinen schlechten Fußball, haben gute Momente in den Spielen und sind auch taktisch diszipliniert. Es fehlt ihnen aktuell aber an Glück und natürlich auch an Routine. Sie sind noch sehr jung. Heute hat man das Fehlen von Deniz Pehlivan gemerkt, doch die Mannschaft ist eigentlich gut genug, den Ausfall zu kompensieren. Die Hoffnung auf bessere Ergebnisse ist auf jeden Fall da. Wir werden zurückkommen und auch wieder Spiele gewinnen. Bis dahin müssen wir aber jedenfalls die Fehler abstellen."

__________ SG Kremser SC/Rehberg KM I: Christoph Riegler - Thomas Alexiev, Florian Bauer (K), Simon Temper, Tobias Messing - Marcel Pemmer, Hakan Gökcek, Matthäus Halmer, Paolo Jager, Leo Vielgut - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Jonas Maurer, Philipp Koglbauer, Thomas Gurmann, Christoph Kolm, Florian Sittsam, Dominik Starkl



Trainer: Jochen Fallmann

__________ FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Alphonse Denis Soppo, Patryk Ciez - Rei Okada, Allan Wan Kut Kai, Karim Mohamed Diagne, Manuel Botic, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Brooklyn Prela



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Hatem Asafe, Emre Avci, Mohammad Reza Habibi, Toprak Galitekin, Sanel Soljankic



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: SG Kremser SC/Rehberg : FavAC - 2:1 (1:0)

75 Eigentor durch Tobias Messing 2:1

59 Hakan Gökcek 2:0

10 Leo Vielgut 1:0