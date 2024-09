SC Neusiedl am See triumphiert bei den Young Violets

Details Samstag, 31. August 2024 12:15

Im Regionalliga Ost-Duell zwischen den Young Violets Austria Wien und dem SC Neusiedl am See 1919 setzte sich die Gastmannschaft mit 3:1 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0 und legten in der zweiten Halbzeit nochmals nach, bevor den Young Violets der Ehrentreffer gelang. Die Veilchen warfen noch einmal alles nach vorne, doch es blieb beim Sieg der Seestädter.

Blitzstart für Neusiedl am See

Das Spiel beginnt munter. Die Gäste präsentieren sich gleich effektiv, treffen bei der ersten Gelegenheit: Prenqi bediente Markl per Stanglpass im Fünfer, der die Kugel zur Führung über die Linie drückte (12.). Der Rückstand weckte die Veilchen. Ein weiter Jankovic-Kopfball fand Kapitän Hosiner, dessen Seitfallzieher gut gemeint war (22.). Eine Salamon-Flanke aus dem Halbfeld landete beim völlig freien Marko Raguz, den Schiedsrichter Fluch jedoch im Abseits sah (26.). Kurz darauf setzte sich Nisandzic auf rechts durch, hatte das Auge für den heranbrausenden Roider, dessen Kraftschuss von der Sechzehner-Kante aber zur Ecke abgelenkt wurde (37.).

Die Burgenländer machen es dann erneut besser: Prenqi stieg im Strafraum über den Ball, Federers Innenrist-Granate wurde gerade noch geblockt. Nur Augenblicke später eine nahezu idente Aktion, bei der die Abwehr der Gastgeber in letzter Sekunde zur Stelle war (40.). Ein ungenaues Zuspiel führt schließlich zum 0:2: Markl sah den mitgelaufenen Prenqui, der problemlos den Pausenstand besorgte (43.).

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang gehörte erneut den Gästen, die über Arbnor Prenqi und Daniel Markl für jede Menge Unruhe sorgten. Es sollte dann auch das 3:0 fallen. Tarzi mit der Maßflanke auf den umtriebigen Markl, der im Nachsetzen zur 3:0-Vorentscheidung für die Gäste traf (53.). Die Violets können dann aber verkürzen: Hosiner startet in die Tiefe, vernaschte Fischer im Strafraum und traf per Außenrist zum 1:3.

Die Violets werfen in der Schlussphase alles nach vorne. Nach einem Gestocher verpasste Toifl das 2:3 (74.), ein Hosiner-Schuss wurde abgefälscht (77.), Toifls Kopfball strich am langen Eck vorbei (78.). Konsti Aleksa zog einen Sprint an, wurde von Abdelrahman Shousha unsanft zu Fall gebracht, Fluch fackelte nicht lange, verwies den Spieler des Feldes (82.). Der zugesprochene Freistoß landete an der Fünferecke vor Hosiners Füßen, aber nicht im Tor (85.), auch ein Gewaltschuss des Kapitäns blieb ohne Erfolg.

Regionalliga Ost: Young Violets : Neusiedl - 1:3 (0:2)

56 Philipp Hosiner 1:3

53 Daniel Markl 0:3

43 Arbnor Prenqi 0:2

12 Daniel Markl 0:1