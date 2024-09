Sportunion Mauer behält gegen SV Gloggnitz drei Punkte zu Hause

Details Sonntag, 01. September 2024 11:54

In der 5. Runde der Regionalliga Ost empfing die Sportunion Mauer die Sportvereinigung Gloggnitz. Die Mauerer behielten im Aufsteiger-Duell die Oberhand. Man konnte sich mit 2:0 durchsetzen und steht damit bei 9 Punkten, während Gloggnitz, bei denen es bekanntlich einen Trainerwechsel gab, weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.

Frühe Führung für die Sportunion Mauer

Schon in der 15. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer. Jason Sprinzer zeigte keine Nerven und verwandelte einen Elfmeter sicher zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es den Heimischen jedoch nicht, die jetzt stabile Defensive der Gäste zu überwinden.

Stefan Brunner erhöht auf 2:0

In der 24. Minute war es dann soweit: Stefan Brunner erhöhte nach einem schönen Spielzug auf 2:0. Der Torschütze profitierte von einem präzisen Zuspiel und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Mit diesem Tor sicherten sich die Gastgeber eine komfortable Führung, die sie bis zur Halbzeitpause souverän verteidigten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spielgeschehen weitgehend unverändert. Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen und ließen kaum nennenswerte Torchancen für die Gäste zu. SV Gloggnitz, angeführt von Kapitän Mathias Gruber, versuchte zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive der Sportunion Mauer um Nico Vollhofer im Tor und die Verteidiger Predrag Ilic, Andre Necina und Hannes Küng zeigte eine konzentrierte Leistung und ließ keine Zweifel am Heimsieg aufkommen.

Die Gloggnitzer-Trainer Thomas Eckbauer versuchte zwar, durch Wechsel neuen Schwung ins Spiel zu bringen, doch die Gastgeber ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Stimme zum Spiel:

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Es war insgesamt aus meiner Sicht ein verdienter Sieg. Wir haben 70 Minuten so gut wie nichts zugelassen. In den letzten 20 Minuten gehörten Gloggnitz mit auch paar klaren Chancen, die unser Tormann top gehalten hat. Uns haben heute 6 Spieler gefehlt und am Schluss sind wir auf der letzen Rille gelaufen, daher nehmen wir die drei Punkte gerne mit. Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber es sind trotzdem 3 Punkte und morgen fragt keiner mehr danach."

Regionalliga Ost: Sportunion Mauer : Gloggnitz - 2:0 (2:0)

24 Stefan Brunner 2:0

15 Jason Sprinzer 1:0