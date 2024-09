3:0! SC Neusiedl am See feiert gegen Leobendorf souveränen Heimsieg

Details Donnerstag, 05. September 2024 23:56

In einer Partie der sechsten Runde der Regionalliga Ost setzte sich der SC Neusiedl am See 1919 vor rund 350 Zusehern souverän mit 3:0 gegen den SV Leobendorf durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber klar und ließen den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu kommen. Die herausragende Leistung von Daniel Markl und Arbnor Prenqi trug maßgeblich zum Erfolg des SC bei.

Messe ist früh gelesen

Das Spiel startete mit viel Schwung von beiden Seiten. Bereits in der 8. Minute hatte Leobendorf eine vielversprechende Gelegenheit, doch ein vermeintliches Abseitstor verhinderte die frühe Führung der Gäste. Neusiedl übernahm danach die Kontrolle und zeigte von Beginn an eine beeindruckende Offensivleistung.

In der 19. Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber. Nach einer Hereingabe von Arbnor Prenqi köpfte Daniel Markl aus kurzer Distanz ein. In der 31. Minute war es diesmal Prenqi, der nach einer flachen Hereingabe von Elias Tarzi den Ball vor einem Verteidiger ins Tor spitzelte und damit auf 2:0 erhöhte.

Der Offensivdruck der Neusiedler nahm nicht ab. In der 40. Minute erzielte Markl seinen zweiten Treffer des Abends. Nach einem Schuss von Tarzi drückte die Neuerwerbung vom FC Marchfeld Donauauen das Leder über die Linie und sorgte für das komfortable 3:0 zur Halbzeit.

Leobendorf ohne Durchschlagskraft

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte der SC keine Schwächen. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, wie einem Schuss von Marco Sahanek in der 55. Minute, der knapp über das Tor ging, blieb die Defensive der Gastgeber stabil. Neusiedl agierte konzentriert und ließ kaum Chancen für die Leobendorfer zu.

Die Neusiedler ihrerseits setzten immer wieder Nadelstiche, wie zum Beispiel der in der 62. Minute, als Arbnor Prenqi nach einem Fehler in der SV-Abwehr allein auf das Tor zulief, jedoch im Eins-gegen-Eins am Leobendorfer Torwart Lukas Schwaiger scheiterte. Die Gäste schafften es weiterhin nicht, ihre Möglichkeiten in Zählbares umzuwandeln. So verfehlte eine Flanke von Michael Lechner in der 80. Minute ihr Ziel.

In den letzten Minuten des Spiels nahm Neusiedl das Tempo aus der Partie und brachte das Ergebnis souverän über die Zeit. Der Schlusspfiff erfolgte nach vier Minuten Nachspielzeit, und das Spiel endete mit einem klaren 3:0 für die Gastgeber. Diese starke Vorstellung sicherte dem SC Neusiedl wichtige drei Punkte.

Aufstellungen:

SC Neusiedl am See 1919:

Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, Daniel Fischer, Maximilian Wodicka (K), Andre-Eric Tatzer - Marek Rigo, Lukas Umprecht (84. Matus Vlna), Gabriel Federer - Arbnor Prenqi (76. Tarik Rusovic), Daniel Markl (73. Aleksa Markovic), Elias Tarzi

Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Matej Maas, Michal Maas, Matus Vlna, Tarik Rusovic, Aleksa Markovic

Trainer: Stefan Rapp

SV Leobendorf:

Lukas Schwaiger - Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Abdul Barut (HZ. Michael Lechner), Sascha Viertl, Marco Sahanek (84. Jonathan Kellnreitner), Oliver Pranjic (60. Oliver Kruder), Bernhard Hahn, Marco Hofer, Luka Mirkovic (HZ. Benjamin Mustafic)

Ersatzspieler: Marco Roskopf, Michael Lechner, Benjamin Mustafic, Oliver Kruder, Philipp Klein, Jonathan Kellnreitner

Trainer: Lukas Fürhauser

Gelbe Karten:

Lukas Umprecht (36. Foul), Daniel Fischer (56. Unsportl.), Andre-Eric Tatzer (93. Unsportl.) bzw. Marco Hofer (57. Foul).

Neusiedl am See, 360 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (33530 Bonuspunkte)

Regionalliga Ost: Neusiedl : Leobendorf - 3:0 (3:0)

40 Daniel Markl 3:0

31 Arbnor Prenqi 2:0

19 Daniel Markl 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.