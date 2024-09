SC Neusiedl am See nach Sieg über Leobendorf: "Haben an Leistungen aus der Vorwoche angeschlossen!"

Details Freitag, 06. September 2024 05:56

Der SC Neusiedl am See konnte sich am Donnerstagabend in der Regionalliga Ost gegen SV Leobendorf mit 3:0 durchsetzen (zum Bericht). Das Spiel war schon zu Pause entschieden. Wir haben die Stimmen zum Spiel....

Stimmen zum Spiel:

Peter Eigl (Obmann Neusiedl): "Natürlich freut einen so ein Ergebnis sehr. Ich denke, dass wir hochverdient gewonnen haben und wir hätten möglicherweise sogar noch höher gewinnen können, wenn wir die Konter mit 100 Prozent zu Ende gespielt hätten. Die Burschen haben das wirklich sehr gut gemacht und nicht nachgelassen. Wir haben in Wirklichkeit dort angeschlossen, wo wir vorige Woche aufgehört haben. Wir haben auch gewusst, dass eine konzentrierte Leistung notwendig sein wird, wenn man gegen Leobendorf gewinnen will. Jetzt schauen wir uns an, wie die anderen Ergebnisse sein werden diese Woche und bereiten uns unter der Woche auf die nächste Begegnung vor."

Lukas Fürhauser (Trainer Leobendorf): "Wir haben im Moment das Problem, dass der dritte Platz aus dem Vorjahr Erwartungen geschürt hat, denen wir nicht gerecht werden. Das ist im Fußball manchmal so. Vielleicht müssen wir uns wieder die Basistugenden vor Augen führen und dann kommt auch der Erfolg zurück. Das Ergebnis aus dem Vorjahr sorgt außerdem vielleicht dafür, dass der Gegner noch mehr Gas gibt und uns schlagen will. Wie auch immer: ich denke, dass die Niederlage am Ende so in Ordnung geht, obwohl man sagen muss, dass wir in Führung gehen hätten müssen. Dann läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Aber das soll die Leistung von Neusiedl nicht schmälern. Die drei Punkte sind verdient dort geblieben."

Michael Tackner (Sportlicher Leiter Leobendorf): "Das war unterm Strich einfach zu wenig, obwohl man sagen muss, dass das kein Abseits war und wir mit 1:0 in Führung gehen hätten müssen. Aber okay, das muss man akzeptieren. Wir werden weiter hart arbeiten und uns von der Niederlage nicht nervös machen lassen. Nächste Woche gibt es die Möglichkeit, auf die Niederlage zu reagieren. Ich gehe fix davon aus, dass die Burschen das auch tun werden."

Regionalliga Ost: Neusiedl : Leobendorf - 3:0 (3:0)

40 Daniel Markl 3:0

31 Arbnor Prenqi 2:0

19 Daniel Markl 1:0