SG Kremser SC/Rehberg und SV Oberwart trennen sich mit 1:1-Unentschieden

Details Freitag, 06. September 2024 21:42

Ein spannendes und flottes Spiel in der Regionalliga Ost zwischen der SG Kremser SC/Rehberg und dem SV Klöcher Bau Oberwart endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und teilten sich letztlich die Punkte. "Wir hätten mit unseren Chancen zwar einen Sieg durchaus verdient, können mit dem Remis aber auch gut leben", bilanzierte Oberwart-Koordinator Sport Mag. Peter Lehner.

Blitzstart der Kremser

Das Match begann mit einem fulminanten Start der Gastgeber. Bereits in der 6. Spielminute konnte Hakan Gökcek nach einem Standard die frühe Führung für die Kremser erzielen. Zuvor hatten die Gäste, ebenfalls nach einer Standardsituation die erste Chance überhaupt im Spiel, ließen diese aber im Gegensatz zu den Hausherren aus.

Doch der SV Oberwart ließ sich nicht beirren und fand bald danach besser ins Spiel. Angetrieben von ihrem Kapitän Stefan Wessely und dem spielstarken Mittelfeld um Csaba Mester, versuchten die Gäste, den Ausgleich zu erzwingen. Die Abwehr der Kremser hatte in dieser Phase alle Hände voll zu tun, um den knappen Vorsprung zu verteidigen.

Ausgleich durch Radostits

In der 21. Minute gelang den Gästen schließlich der verdiente Ausgleich. Nach einem Foulspiel kurz vor dem Strafraum trat Simon Radostits zum Freistoß an. Mit einem präzisen Schuss über die Mauer hinweg ließ er SG Kremser SC/Rehberg Torhüter Christoph Riegler keine Chance und markierte das 1:1. Die Freude bei den Oberwartern war groß, und das Spiel war wieder völlig offen.

"Danach hatten wir auch noch einige Chancen auf das 2:1", sah Lehner seine Mannschaft anschließend am Drücker.

Sieg verpasst

In der zweiten Hälfte hätten die Burgenländer durch Ried erneut eine große Chance auf die Führung. Der Stürmer der noch ungeschlagenen Oberwartet, traf aber nur das Außennetz.

Krems übernahm mit Fortdauer aber das Kommando, in Summe war das Spiel aber dann sehr zerfahren. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischen Fouls. Beide Teams wollten unbedingt den Sieg. Krems setzte schon zum Siegesjubel an, ein Tor zählte aber aufgrund eines Foulspiels nicht. Letztlich gelang es keiner Mannschaft mehr, einen Treffer zu erzielen. In der Nachspielzeit von fünf Minuten war die Spannung greifbar, doch die Abwehrreihen hielten stand.

Mag. Peter Lehner: "Schlussendlich ist der Punkt aber wohl auch verdient, weil wir das Spiel über eine Stunde hinweg gut gestaltet, nur leider kein weiteres Tor gemacht haben. Wir haben nun 2 Siege und 4 Unentschieden - sind also noch ungeschlagen. Klar stellt man sich die Frage ob es dann nicht besser gewesen wäre, zwei Siege mehr zu holen. Dann hätten wir mehr Punkte geholt. Und direkt nach dem Match ist es schade, dass wir den Sieg nicht holen konnten aber letztlich ist es ein Prozess der über vier Jahre anberaumt ist und da ist ein Punkt in Krems durchaus in Ordnung."

___________ SG Kremser SC/Rehberg KM I: Christoph Riegler - Fabian Eggenfellner, Florian Bauer (K), Simon Temper, Tobias Messing - Marcel Pemmer, Hakan Gökcek, Matthäus Halmer, Paolo Jager, Leo Vielgut - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Jonas Maurer, Thomas Alexiev, Thomas Gurmann, Christoph Kolm, Florian Sittsam, Dominik Starkl



Trainer: Jochen Fallmann

__________ SV Klöcher Bau Oberwart: Christopher Stadler - Adam Peter Woth, Stefan Johannes Pfeifer, Michael Huber, Sam Schutti, Patrick Farkas - Simon Radostits, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Jürgen Lemmerer, Lukas Ried



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Lukas Zapfel, Sebastian Schwarz, Rajko Rep, Johannes Polster



Trainer: Gernot Plassnegger

Regionalliga Ost: SG Kremser SC/Rehberg : SV Oberwart - 1:1 (1:1)

21 Simon Radostits 1:1

6 Hakan Gökcek 1:0