Prela-Doppelpack: FavAC überrascht gegen FCM Traiskirchen

Details Freitag, 06. September 2024 22:10

Der Favoritner AthletikClub setzte sich in einem durchaus emotionalen Match der Regionalliga Ost überraschend gegen den FCM Traiskirchen mit 2:0 durch. Trotz einer engagierten Leistung der Gäste behielt der FavAC die Oberhand, wobei Brooklyn Prela mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte.

FavAC setzt erste Akzente

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigten beide Mannschaften ihre Offensivfreude. Der FavAC übernahm leicht die Kontrolle über das Spiel, während der FCM Traiskirchen auf schnelle Konter setzte. Doch trotz beiderseits guter Ansätze fehlte zunächst die Durchschlagskraft vor dem Tor.

In der 39. Minute gelang es schließlich dem Favoritner AthletikClub, den Bann zu brechen. Nach einem gehaltenen Schuss setzte Brooklyn Prela entschlossen nach und verwandelte den Rebound zur 1:0-Führung für die Hausherren.

Brooklyn Prela glänzt erneut

Nach der Pause kam der FavAC mit viel Schwung aus der Kabine. Bereits in der 49. Minute sorgte erneut Brooklyn Prela für Jubel auf den Rängen. Mit einem schönen Pass in die Schnittstelle der Abwehr wurde er in Szene gesetzt und vollendete präzise ins kurze Eck zum 2:0.

Doch die Gäste aus Traiskirchen gaben sich keineswegs geschlagen und erhöhten den Druck. In der 70. Minute hatte allerdings der FavAC eine Riesenchance, um das Spiel endgültig zu entscheiden, aber der Gästetorwart zeigte eine glänzende Parade aus kurzer Distanz. Dies gab den Gästen Auftrieb, die nun verstärkt auf den Anschlusstreffer drängten.

Traiskirchen riskierte in der Schlussphase alles und kam zu mehreren gefährlichen Situationen, doch der Ball wollte nicht ins Tor - auch weil der FavAC-Goalie absolute Sicherheit ausstrahlte. Die Hausherren verteidigten geschickt und ließen wenig zu. In der 90. Minute erhielt Dozhghar Kadir, Trainer des FavAC, eine Gelb/Rote Karte, nachdem er sich zu sehr über die Entscheidung des Schiedsrichters beschwerte - wohl zu Unrecht - generell traf der Schiedsrichter auf beiden Seiten nicht nachvollziehbare Entscheidungen das ganze Spiel über.

Schlusspfiff und Entscheidung

Die letzte nennenswerte Aktion des Spiels gehörte ebenfalls dem FavAC. In der Nachspielzeit bot sich ihnen erneut die Chance zur endgültigen Entscheidung, doch der gegnerische Torhüter rettete erneut im Eins-gegen-Eins. Kurz darauf endete die Partie mit einem verdienten 2:0-Sieg für den Favoritner AthletikClub.

Regionalliga Ost: FavAC : Traiskirchen - 2:0 (1:0)

49 Brooklyn Prela 2:0

39 Brooklyn Prela 1:0