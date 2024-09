SV Gloggnitz verpasst Heimsieg gegen FC Mauerwerk

Details Samstag, 07. September 2024 08:52

In der 6. Runde der Regionalliga Ost traf die Sportvereinigung Gloggnitz auf den FC Mauerwerk. Die Gastgeber gingen in der ersten Halbzeit in Führung, doch die Gäste konnten in der zweiten Hälfte ausgleichen und sicherten sich mit dem 1:1 einen wichtigen Punkt. "Mir tuts für die Mannschaft extrem leid, weil sie wirklich viel investiert hat und sich nicht belohnen konnte", war Gloggnitz-Sektionsleiter Alexander Niklas enttäuscht.

Gloggnitz dominiert die erste Hälfte

Das Spiel begann mit einer frühen Chance für die Gäste aus Mauerwerk, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Die erste Viertelstunde verlief weitgehend ereignislos, und die Zuschauer warteten gespannt auf den ersten Treffer.

In der 21. Minute verzeichnete die Sportvereinigung Gloggnitz ihre erste große Chance auf die Führung. Kurz darauf hatten die Hausherren eine weitere gute Möglichkeit, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb. Der Druck auf das gegnerische Tor nahm aber weiter zu, und in der 28. Minute war es schließlich soweit: Raphael Pirollo erzielte das 1:0 für die Gastgeber und brachte die Fans zum Jubeln.

Nach dem Führungstreffer drückten die Gloggnitzer sofort auf das nächste Tor, doch der Ball wollte einfach nicht noch einmal ins Netz. Die erste Halbzeit endete mit der knappen, aber verdienten Führung der Heimmannschaft.

Ausgleich und Chancen auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel starteten beide Teams mit neuem Elan. In der 55. Minute hatte Ömer Özbek eine große Chance für die SV Gloggnitz, doch sein Schuss ging über das Tor. Wenige Minuten später, in der 58. Minute, gelang es den Gästen aus Mauerwerk, den Ausgleich zu erzielen. Ali Sahintürk traf zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel.

In der Folge entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften um die Führung kämpften. In der 66. Minute erhielt die Sportvereinigung Gloggnitz einen Freistoß, der jedoch nichts einbrachte. Die Chancen häuften sich weiter: In der 75. Minute vergaben die Gloggnitzer eine weitere Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden.

Die Schlussphase war von großer Spannung geprägt. In der 90. Minute standen sich zwei Spieler der Gloggnitzer selbst im Weg und vergaben so die Chance auf den Siegestreffer. Schlussendlich blieb es beim 1:1. Die Enttäuschung war bei den Hausherren entsprechend groß.

Regionalliga Ost: Gloggnitz : Mauerwerk - 1:1 (1:0)

58 Ali Sahintürk 1:1

28 Raphael Pirollo 1:0