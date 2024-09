Wiener Viktoria an die Wand gespielt - ASV Siegendorf siegt auswärts 6:2

Details Samstag, 07. September 2024 21:07

Letzte Runde 1:5 gegen Mauerwerk, zuvor 0:4 gegen TWL Elektra und heute ein 2:6 gegen ASV Siegendorf - für den SC Wiener Viktoria läuft es aktuell gar nicht nach Wunsch. Nach 6 Runden liegt man mit nur 4 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Heute Abend gegen die von Nikolaus Schilhan trainierten Siegendorfer kassierte man ein herbes Heimdebakel. "Wir werden aktuell einfach für jeden Fehler eiskalt bestraft. Siegendorf hat allerdings auch eine unglaubliche Qualität in der Offensive", war sich Viktoria-Co-Trainer Thomas Markytan nach der Heimpleite bewusst.

Blitzstart für Siegendorf

Von Beginn an machten die Gäste aus Siegendorf Druck und gingen schon in der 10. Minute in Führung. Christoph Kröpfl verwandelte einen Standard von der rechten Seite per Volley ins rechte Eck, unhaltbar für den Torhüter der Wiener Viktoria, Matthias Sadilek. Nur wenige Minuten später legte Ivan Andrejevic nach. Nach einem Pressball am Sechzehner staubte er eiskalt zum 2:0 für Siegendorf ab (14.).

Die Wiener Viktoria zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und suchte nach Wegen, um zurück ins Spiel zu finden. In der 24. Minute belohnten sie sich für ihre Bemühungen. Nach einem Eckball von rechts verwandelte Borisz Grozdic, der Kapitän der Meidlinger, mit einem wunderschönen Seitfallzieher zum Anschlusstreffer.

Die Freude über das 1:2 währte jedoch nicht lange. In der 38. Minute stellte Antonín Svoboda den Zwei-Tore-Vorsprung für die Burgenländer wieder her. Wieder war es eine Standardsituation, die zum Erfolg führte. Doch kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, gelang es Dominik Rotter, mit einem platzierten Kopfball auf 2:3 zu verkürzen und die Hoffnung für die zweite Halbzeit am Leben zu halten.

Siegendorf zieht davon

Nach einer torreichen und spannenden ersten Halbzeit gingen beide Mannschaften hochmotiviert in die zweiten 45 Minuten. Der SC Wiener Viktoria startete mit viel Engagement, doch die Effizienz der Gäste sollte an diesem Tag den Unterschied machen. In der 55. Minute erzielte erneut Antonín Svoboda nach einem schnellen Angriff das 4:2 für Siegendorf.

Die Heimelf versuchte weiterhin, das Blatt zu wenden, doch in der 75. Minute setzte Mario Franz Stefel den nächsten Nadelstich. Nach einem mustergültigen Konter erzielte er das 5:2 für die Gäste und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung. Nur eine Viertelstunde vor Schluss schien das Spiel endgültig entschieden zu sein.

In der Schlussphase zeigte Siegendorf noch einmal seine Klasse. In der 90. Minute war es Lukas Grozurek, der mit seinem Treffer zum 6:2 den Endstand besiegelte. Die drei Minuten Nachspielzeit änderten am Ausgang des Spiels nichts mehr, und so endete die Partie mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

Der ASV Siegendorf konnte damit den zweiten Saisonsieg feiern und sich im Tabellenkeller der Regionalliga Ost etwas Luft verschaffen. Die Wiener Viktoria hingegen bleibt weiter auf einem Abstiegsplatz und muss in den kommenden Spielen dringend Punkte sammeln, um das untere Tabellenviertel hinter sich zu lassen.

Thomas Markytan: "Siegendorf hat eine extrem gute Offensive, die uns heute vor enorme Probleme gestellt hat. Mit ihrem Umschaltspiel sind wir überhaupt nicht zurecht gekommen. Bei uns ist aktuell aber auch einfach der Wurm drinnen. Jedes Mal nachdem wir aufgekommen sind, haben sie uns eiskalt bestraft. Jetzt heißt es Fokus aufs nächste Match, weil wir da dann befreiter aufspielen wollen. Letzte Woche 1:5, jetzt 2:6 - natürlich alles andere als ideal. Siegendorf hat aber ganz klar verdient gewonnen."

__________ Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Philipp Knasmüllner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic, Clemens Seidl, Nico Ruziczka - Dominik Rotter



Ersatzspieler: Aleksandar Aleksic, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Roman Yalovenko, Mika Friz, Paul Staudinger



Trainer: Anton Polster

__________ ASV Siegendorf 1930: Fatih Bayram - Armin Pester, Tin Zeco, Deni Stoilov, Michael Tercek - Christoph Kröpfl, Ivan Andrejevic, Lukas Dostal, Emmanuel Kande - Lukas Grozurek (K), Antonín Svoboda



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Mario Franz Stefel, Lukas Lorinson, Emirhan Yilmaz, Niko Frasz, Andreas Dostal



Trainer: Nikolaus Schilhan , BSc

Regionalliga Ost: Wiener Viktoria : Siegendorf - 2:6 (2:3)

93 Lukas Grozurek 2:6

75 Mario Franz Stefel 2:5

55 Antonín Svoboda 2:4

46 Dominik Rotter 2:3

38 Antonín Svoboda 1:3

24 Borisz Grozdic 1:2

14 Ivan Andrejevic 0:2

10 Christoph Kröpfl 0:1