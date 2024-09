Wiener Sport-Club triumphiert mit 5:2 gegen Sportunion Mauer

Details Samstag, 07. September 2024 21:33

In einem torreichen Spiel der 6. Runde der Regionalliga Ost setzte sich der Wiener Sport-Club mit einem klaren 5:2 gegen Sportunion Mauer durch. Die Partie war von Anfang an von hohem Tempo und vielen Toren geprägt. Bereits in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore. Trotz einer Aufholjagd von Sportunion Mauer konnte der Wiener Sport-Club seine Dominanz bewahren und letztlich als klarer Sieger vom Platz gehen.

Blitzstart des Wiener Sport-Clubs

Die Wiener Sport-Club legte einen furiosen Start hin und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Miroslav Beljan erzielte das erste Tor. Nur zehn Minuten später war es Samuel Oppong, der für den Wiener Sport-Club zum 2:0 erhöhte und damit den Druck auf Sportunion Mauer weiter verstärkte.

Doch damit nicht genug: In der 21. Minute schlug Beljan erneut zu und erzielte sein zweites Tor des Tages. Der Spielstand von 3:0 spiegelte die Dominanz der Wiener Sport-Club wider, die das Spiel zu diesem Zeitpunkt fest im Griff hatte.

Sportunion Mauer kämpft sich heran

Die Gäste aus Mauer ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich ins Spiel zurück. In der 25. Minute erzielte Philip Kurz den ersten Treffer für den Aufsteiger und brachte sein Team damit wieder ins Spiel. Der Treffer schien die Gäste zu beflügeln, denn nur 14 Minuten später war es Thomas Kindig, der zum 3:2 verkürzte und die Partie wieder spannend machte.

Nach dieser turbulenten ersten Halbzeit gingen die Mannschaften mit einem knappen 3:2 in die Pause.

Wiener Sport-Club macht den Sack zu

In der 67. Minute war es schließlich Nicholas Wunsch, der das 4:2 für die Gastgeber erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Der Treffer war ein deutlicher Dämpfer für die Aufholbemühungen von Sportunion Mauer, die nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Felix Kerber, der in der 90. Minute zum 5:2-Endstand traf. Damit war das Spiel endgültig entschieden und der Wiener Sport-Club konnte einen verdienten Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Die ersten 30 Minuten waren desaströs und und in mittlerweile drei Jahren Mauer das Schlechteste, das ich gesehen habe. Außer zwei, drei Spieler hatte keiner Normalform, keine Aggresivität, kein Zweikampfverhalten, kein Wille. So kannst du keinen Punkt holen in der Regionalliga Ost, schon gar nicht auswärts."

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club : Sportunion Mauer - 5:2 (3:2)

91 Felix Kerber 5:2

67 Nicholas Wunsch 4:2

39 Thomas Kindig 3:2

25 Philip Kurz 3:1

21 Miroslav Beljan 3:0

17 Samuel Oppong 2:0

7 Miroslav Beljan 1:0