Krimi zwischen SV Oberwart und den Young Violets

Die Gastgeber übernahmen rasch die Kontrolle und kamen in der 10. Minute dem Führungstreffer gefährlich nahe: Eine Flanke von Farkas landete bei Lukas Ried, doch dessen Kopfball war zu zentral platziert. Dies weckte die Veilchen auf, die nach etwa 15 Minuten erstmals selbst für Gefahr sorgten. Nach einem Zuspiel von Jankovic ließ sich Mörth im Strafraum nicht abschütteln, doch Torhüter Stadler verhinderte das 1:0 (16.). Die Violets wurden danach aggressiver, rückten näher an ihre Gegenspieler heran und suchten konsequent den schnellen Weg nach vorne. Stöckl köpfte nach einer Ecke von Nisandzic knapp übers Tor (23.), und ein Schuss von Hosiner an der Strafraumgrenze wurde geblockt (25.). Offensiv brachten die Südburgenländer nur wenig zustande, selbst die „Trau di wos!“-Rufe der Fans von der Tribüne blieben ohne Wirkung – bis kurz vor der Pause noch einmal Spannung aufkam. Lemmerer fand Ried im Strafraum, doch der Oberwarter mit vier Saisontoren wurde von Stöckl im letzten Moment am Abschluss gehindert (40.). Ein Kopfball von Polster wurde von Überbacher sicher aus der Gefahrenzone gefaustet (43.), und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.