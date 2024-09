Je eine gute Halbzeit - Gloggnitz und Traiskirchen trennen sich unentschieden

Details Freitag, 20. September 2024 23:23

Der SV druckmittel.at Gloggnitz und der FCM Flyeralarm Traiskirchen trennten sich Freitagabend zum Auftakt der 8. Runde mit 1:1. Die Partie bot den Zuschauern eine Mischung aus taktischem Geschick und individuellen Glanzleistungen. Während die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung gingen und etwas mehr vom Spiel hatten, konnten die Gäste der zweiten Hälfte ihren Stempel aufdrücken und noch zum Endstand ausgleichen. "Am Ende ein absolut verdientes Unentschieden, mit dem wir, im Gegensatz zu vor drei Wochen, absolut zufrieden sind", resümierte Gloggnitz-Co-Trainer Thomas Eckbauer.

Führung für die Gloggnitzer

Die ersten Minuten waren von einem Abtasten beider Teams geprägt, wobei die Sportvereinigung Gloggnitz zunächst die Oberhand gewann. Sie spielten mutig nach vorne und setzten die Verteidigung des FCM Traiskirchen unter Druck.

Die Bemühungen der Gloggnitzer zahlten sich schließlich in der 28. Minute aus. Josef Pross brachte die Gastgeber nach einem hervorragend gespielten Pass in die Tiefe mit 1:0 in Führung. Der Stürmer tauchte alleine vor dem Traiskirchen-Keeper Akeksandar Mirkovic auf und verwandelte den Ball per wunderbaren Lupfer über den Torwart hinweg ins Netz. Ein sehenswerter Treffer, der den Gloggnitzern Auftrieb gab und die Zuschauer auf den Rängen begeisterte.

Der FCM Traiskirchen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und versuchte sofort zu antworten. Sie spielten offensiver und drängten auf den Ausgleich. Trotz einiger guter Ansätze blieb der Erfolg jedoch aus. In Summe war es eine sehr lauf- und arbeitsintensive Partie. "Traiskirchen besetzt die Räume sehr gut, da musst du ständig auf der Hut sein", sah Eckbauer seine Mannschaft vor der Pause aber sattelfest.

Ausgleich durch Linhart

Nach dem Seitenwechsel kam der FCM Traiskirchen mit neuem Elan aus der Kabine. Das Team von Trainer Stefan Horniatschek wollte den Ausgleich und erhöhte den Druck auf die Verteidigung der Gloggnitzer. Immer wieder kamen sie gefährlich vor das Tor, doch zunächst fehlte ihnen das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.

In der 55. Minute war es dann soweit: Robin Linhart erzielte den Ausgleichstreffer für die Gäste. Nach einem präzisen Stanglpass von links kam Linhart im Zentrum unbedrängt zum Abschluss und ließ Stefan Bliem im Tor der Hausherren keine Chance. Mit diesem Tor stand es 1:1 und das Spiel war wieder völlig offen.

In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams suchten die Entscheidung und es gab Chancen auf beiden Seiten. Gloggnitz traf die Stange, Traiskirchen hatte zwei gefährliche Abschlüsse von der Seite. In Summe hatten die Gäste nach der Pause mehr vom Spiel, Treffer sollte aber keiner mehr gelingen.

Thomas Eckbauer: "Am Ende war es ein absolut gerechtes Unentschieden, weil beide Mannschaften in einer der beiden Halbzeiten das dominierende Team war. Chancen gab es auf beiden Seiten. Im Gegensatz zu dem 1:1 gegen Mauerwerk vor einigen Wochen, sind wir diesmal sehr zufrieden. Traiskirchen besetzt die Räume sehr gut, da musst du ständig auf der Hut sein. In Summe war es sehr lauf- und arbeitsintensiv - die Mannschaft hat sehr gut dagegengehalten."

__________ SV druckmittel.at Gloggnitz: Stefan Bliem (K) - Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Kevin Szar, Daniel Rosenbichler - Mathias Gruber, Raphael Pirollo, Ömer Özbek - Patrick Handler, Manuel Schwarz, Josef Pross



Ersatzspieler: Botond Fönyedi, Mathias Haller, Michael Gotsiridse, Daniel Pichler, Frederik Großmann, Amin Mahmoudi



Trainer: Klaus Strobl

__________ FCM Traiskirchen: Aleksandar Mirkovic - Julian Mihalits, Denis Adamov, Marvin Trost (K), Julian Sams, Georg Braun - Philipp Schobesberger, Robin Linhart, Noah Lederer, Elias Felber - Stephan Schimandl



Ersatzspieler: Nick Giuliani, Jordan Philipsky, Isuf Ajradini, Luka Makrisevic, Benoit Onambele Baulay, Emre Yilmaz



Trainer: Stefan Horniatschek

Regionalliga Ost: Gloggnitz : Traiskirchen - 1:1 (1:0)

55 Robin Linhart 1:1

28 Josef Pross 1:0