Klarer Heimsieg: SC Neusiedl schlägt Sportunion Mauer

Details Freitag, 20. September 2024 23:36

"Die Mannschaft hat sich heute richtig stark präsentiert und am Ende auch absolut verdient in der Höhe gewonnen." Der SC Neusiedl am See 1919 konnte in einem überzeugenden Heimspiel die Sportunion Mauer klar mit 3:0 besiegen. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Rapp eine starke Leistung und sicherte sich damit verdiente drei Punkte in der 8. Runde der Regionalliga Ost. Tore von Arbnor Prenqi (29.) vor bzw. Marek Rigo (83.) und Daniel Markl nach der Pause fixierten den 4. Saisonsieg der Burgenländer und die vorrübergehende Tabellenführung vor den Samstagsspielen.

Erster Durchgang: Chancen und Führung

Die Partie begann mit hohem Tempo. Bereits in der 20. Minute verzeichnete Neusiedl am See eine große Torchance. Arbnor Prenqi, der im Sturm für die Hausherren auflief, kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Nur wenige Minuten später hatten die Gäste aus Mauer ihre beste Gelegenheit der ersten Halbzeit. Artem Gromov tauchte gefährlich vor dem Tor von Mathias Gindl auf, doch aus kürzester Distanz schoss er über das Tor. Diese vergebene Chance sollten sich rächen, denn in der 29. Minute gelang Neusiedl, die Führung. Arbnor Prenqi traf nach einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung zum 1:0 und brachte seine Mannschaft damit in Front.

Kurz darauf hätte der Schiedsrichter aber auf den Punkt zeigen können oder sogar müssen. Andre-Eric Tatzer riss seinen Gegner im eigenen Strafraum nieder, die Pfeife blieb aber stumm - es gab keinen Elfmeter. "Da hätten wir uns nicht wundern dürfen, wenn wir den gegen uns bekommen hätten", sah es auch Rapp als glücklich an den Strafstoß gegen sich nicht bekommen zu haben.

Zweite Halbzeit: Dominanz und Entscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber tonangebend, wenngleich man 15-20 Minuten brauchte um wieder ins Spiel zu kommen. In der 66. Minute gab es einen kurzen Moment des Aufatmens für die Gäste, als ein Treffer von Prenqi wegen Abseits aberkannt wurde. Neusiedl versuchte es immer wieder mit schnellen Angriffen über die Seite und gefährlichen Flanken.

Die Entscheidung zugunsten der Hausherren fiel schließlich in der Schlussphase des Spiels. Marek Rigo, der im Mittelfeld eine herausragende Partie zeigte, erzielte in der 83. Minute nach einer starken Aktion in der er gleich mehrere Abwehrspieler aussteigen ließ das 2:0.

Doch damit nicht genug. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Daniel Markl nach Flanke von Aleksa Markovic per Kopf den Schlusspunkt unter diese Partie (88.).

Stefan Rapp: "Wir haben viele junge Spieler im Kader, da kannst du nicht immer verlangen, dass die top performen. Du musst aber auch wissen, wie du Spiele gewinnst, die anfangs eventuell nicht so für dich laufen. Heute hat es gut gepasst, die Mannschaft hat so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Nur kurz nach der Pause hatten wir eine Phase, da haben wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen. In Summe ein gelungener Auftritt."

__________ SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, Abdelrahman Shousha, Maximilian Wodicka (K), Andre-Eric Tatzer - Marek Rigo, Lukas Umprecht, Gabriel Federer - Arbnor Prenqi, Daniel Markl, Elias Tarzi



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Matej Maas, Michal Maas, Matus Vlna, Tarik Rusovic, Aleksa Markovic



Trainer: Stefan Rapp

__________ Sportunion Mauer: Nico Vollhofer - Patrick Ibrahim Touray, Predrag Ilic, Andre Necina, Stefan Brunner - Lucas De Giacomo, Luca Ruiss, Philip Kurz, Thomas Kindig (K) - Jason Sprinzer, Artem Gromov



Ersatzspieler: Tobias Vollhofer, Nikola Ivic, Felix Langbrucker, Hannes Küng, Lukas Zadrazil, Victor Quesada Hentschel



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc

Regionalliga Ost: Neusiedl : Sportunion Mauer - 3:0 (1:0)

88 Daniel Markl 3:0

83 Marek Rigo 2:0

29 Arbnor Prenqi 1:0