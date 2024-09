Traumstart bringt FC Marchfeld Heimsieg gegen TWL Elektra

Details Freitag, 20. September 2024 23:51

Auch dank eines Blitzstarts feierte der FC Marchfeld Donauauen in der 8. Runde der Regionalliga Ost einen 2:1-Heimsieg gegen TWL Elektra. Bereits nach 20 Minuten führte die Mannschaft von Trainer Christoph Knirsch mit 2:0, während die Gäste aus Wien erst in der zweiten Hälfte zu einem Anschlusstreffer kamen. "Im Großen und Ganzen geht der Sieg aus meiner Sicht in Ordnung. Es war ein sehr gutes Spiel, auch von der Elektra", fand Marchfeld-Sportchef nicht nur für seine sondern auch für die Mannschaft der Gäste lobende Worte.

Blitzstart der Gastgeber

Der FC Marchfeld Donauauen startete furios in die Partie. Schon früh übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und setzten TWL Elektra unter Druck. Die Bemühungen zahlten sich bereits in der 11. Minute aus: Nachdem man die Kugel eigentlich schon verlor, gelang Nicolas Meister und Benjamin Budimir auf rechts die Rückeroberung. Meister schnappte Lukas Grgic nicht nur den Ball weg, sondern ließ ihm mit einem starken Haken auch keine Chance im Eins-gegen-Eins-Duell. Danach bediente er Eldis Bajrami am langen Fünfereck, der mit dem Außenrist genau ins Eck traf.

Nur neun Minuten später, in der 20. Minute, gelang den Gastgebern das zweite Tor. Diesmal war es Amar Helic, der den Ball mit seinem "schwachen" linken Fuß per Lattenpendler versenkte. Zuvor war er per Wechselpass von Dobrica Tegeltija bedient worden.

In weiterer Folge hätten die Hausherren nachlegen können, nutzen ihre Chancen aber nicht und verpassten die Vorentscheidung.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kam TWL Elektra mit neuem Elan aus der Kabine und versuchte, den Rückstand aufzuholen. Die Gäste erhöhten den Druck und setzten die Abwehr des FC Marchfeld Donauauen zunehmend unter Druck. In der 65. Minute wurden diese Bemühungen schließlich belohnt: Manuel Gager erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1 und ab diesem Zeitpunkt war die Partie wieder völlig offen - und das nicht nur vom Ergebnis.

In der Schlussphase versuchten es die Gäste vermehrt mit Flanken in den Strafraum, doch die Abwehr der Niederösterreicher stand sicher. Die hätten selber auch noch Möglichkeiten auf die Entscheidungen gehabt, vergaben diese aber ebenso. Am Ende blieb es beim knappen aber verdienten Heimsieg.

Ernst Baumeister: "Im Großen und Ganzen war es ein gutes Match - auch von der Elektra, die das sehr gut gemacht hat. Wir sind super in die Partie gestartet, haben schnell zwei Tore gemacht, es dann aber verabsäumt den Deckel draufzumachen. Nach dem 1:2 wurde es dann wieder eng und auch wenn die großen Chancen auf den Ausgleich gefehlt haben, kann da immer etwas passieren."

__________ FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Amar Helic, Francesco Lovric, Petar Gluhakovic - Eldis Bajrami (K), Benjamin Budimir, Dobrica Tegeltija, Nicolas Meister, Julian Buchta - Zoran Mihailovic, Marcel Tanzmayr



Ersatzspieler: Andreas Zehetbauer, Markus Nowotny, Pascal Sagmeister, Stephan Auer, Simeon Kohut, Emil Harrer



Trainer: Christoph Knirsch , MSc

__________ TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Christoph Ochrana, Filip Drljepan, Antonio Paric - Patrick Salomon (K), Arben Kokollari, Manuel Gager, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Tobias Fischer



Ersatzspieler: Sebastian Bacu, Hamid Aminpur, Kengo Ohira, Calvin Stifter, Raphael Grabmüller, Oskar Neumann



Trainer: Herbert Gager

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen : TWL Elektra - 2:1 (2:0)

65 Manuel Gager 2:1

20 Amar Helic 2:0

11 Eldis Bajrami 1:0