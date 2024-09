SR Donaufeld sichert in Minute 96 Punkt gegen FC Mauerwerk

Details Samstag, 21. September 2024 20:54

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der Regionalliga Ost endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden zwischen SR Donaufeld und FC Mauerwerk Immo. Beide Teams zeigten vollen Einsatz und sorgten für ein unterhaltsames Match, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Die Zuschauer wurden Zeugen von vier Toren, wobei jedes Team zwei Mal ins Schwarze traf und das Spiel damit ausglich.

FC Mauerwerk Immo mit frühem Führungstreffer

Das Spiel begann mit hohem Tempo und die Gäste von FC Mauerwerk Immo konnten bereits in der 9. Minute den ersten Treffer erzielen. Abdullah Alhassan nutzte eine Lücke in der Defensive von SR Donaufeld und brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss mit 1:0 in Führung.

SR Donaufeld ließ sich jedoch nicht entmutigen und erhöhte den Druck auf die Abwehr von FC Mauerwerk Immo. Die Gastgeber kämpften sich allmählich zurück ins Spiel und erarbeiteten sich einige Chancen. Doch erst kurz vor der Halbzeitpause sollte sich ihre Mühe auszahlen. In der 44. Minute erzielte Mario Mandl den Ausgleich für SR Donaufeld. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld gelangte der Ball zu Mandl, der den gegnerischen Torwart mit einem präzisen Schuss überwinden konnte. Mit einem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Dramatische Schlussphase bringt die Entscheidung

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel hart umkämpft. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch die Torhüter und Verteidiger zeigten sich bis in die Schlussphase als sichere Rückhalt ihrer Mannschaften. Das Spiel drohte in einem Unentschieden zu enden, als es in der 90. Minute noch einmal richtig spannend wurde.

Zunächst konnte FC Mauerwerk Immo durch Ali Sahintürk mit einem Traumtor erneut in Führung gehen. Sahintürk nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SR Donaufeld und verwandelte eine Hereingabe eiskalt zum 2:1 für die Gäste. Die Anhänger von FC Mauerwerk Immo hatten bereits den Sieg vor Augen, doch SR Donaufeld wollte sich nicht geschlagen geben.

In der letzten Minute schlug SR Donaufeld erneut zurück. Georgios Firiaridis erzielte das wichtige 2:2 in der 96. Minute, als er nach einem gelungenen Angriff den Ball im Tor von FC Mauerwerk Immo unterbrachte. Damit rettete Firiaridis seinem Team das Unentschieden und sorgte für großen Jubel auf den Rängen.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Wir hätten uns die drei Punkte heute so was von verdient. Aber der Schiedsrichter hätte viel früher abpfeifen müssen. Damit schadet er aber nicht Mauerwerk, sondern den Spielern, die jeden Tag ihr Bestes geben. Meine Jungs sind wirkliche Löwen. Der Schiedsrichter hat uns den Sieg weggenommen."

Regionalliga Ost: SR Donaufeld : Mauerwerk - 2:2 (1:1)

96 Georgios Firiaridis 2:2

90 Ali Sahintürk 1:2

44 Mario Mandl 1:1

9 Abdullah Alhassan 0:1

Fotos: AH Sportfotos / Anja Haller