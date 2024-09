Offener Schlagabtausch zwischen Wiener Sport-Club und ASV Siegendorf

Details Samstag, 21. September 2024 21:20

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen in der Regionalliga Ost zwischen dem Wiener Sport-Club und ASV Siegendorf hielt, was es versprach. Nach einem frühen Tor der Gäste und einem Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause trennten sich die beiden Teams am Ende mit einem 1:1-Unentschieden.

Früher Schock für den Wiener Sport-Club

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag für die Gastgeber vom Wiener Sport-Club. Bereits in der dritten Minute konnte Ivan Andrejevic für Siegendorf den Ball im Tor unterbringen. Ein schneller Angriff der Gäste führte zu einer frühen Führung und versetzte den Wiener Sport-Club in Schockstarre. Die Abwehr um Kapitän Luka Gusic hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig ins Spiel gefunden, was von den Gästen gnadenlos ausgenutzt wurde.

Die Gastgeber versuchten, sich nach diesem frühen Rückstand zu sammeln und setzten auf kontrollierten Spielaufbau, um die gut gestaffelte Defensive von Siegendorf zu durchbrechen. Besonders das Mittelfeld um Nicholas Wunsch und Samuel Oppong versuchte, das Spiel an sich zu reißen, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Immer wieder blieben die Angriffe in der Abwehr von Siegendorf hängen, in der Lukas Lorinson und Tin Zeco eine hervorragende Partie ablieferten. Auf der anderen Seite musste Torwart Florian Prögelhof mehrmals eingreifen, um weitere Gegentore zu verhindern.

Elfmeter bringt den Ausgleich

In der 45. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Miroslav Beljan trat für den Wiener Sport-Club zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Mut und sorgte für Erleichterung auf den Rängen.

Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Während der Wiener Sport-Club weiter auf Ballbesitz und kontrollierten Aufbau setzte, blieben die Gäste aus Siegendorf bei ihrer defensiven Grundordnung und lauerten auf Konter. Emmanuel Ojukwu und Felix Kerber sorgten für neuen Schwung in der Offensive, die Abwehr von Siegendorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt.

Auch die Gäste wechselten im Verlauf der zweiten Halbzeit einige Male aus, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Der Kapitän von Siegendorf, Lukas Grozurek, führte seine Mannschaft durch die hitzige Schlussphase.

Stimme zum Spiel:

David Krapf-Günther (Sektionsleiter WSC): „Heute haben wir ein Spiel auf sehr gutem Niveau gesehen, jedes Team hatte seine Phasen. Durch unsere Leistung insbesondere in der zweiten Hälfte und zwei Aluminiumtreffern hätten wir uns meiner Meinung nach den Sieg verdient. Insofern also zwei verlorene Punkte, die wir gerne unseren Heimfans geschenkt hätten. Aber okay, der Fokus liegt schon wieder auf den nächsten Partien.“

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club : Siegendorf - 1:1 (1:1)

45 Miroslav Beljan 1:1

3 Ivan Andrejevic 0:1