FavAC ringt SC Wiener Viktoria nieder

Details Samstag, 21. September 2024 22:00

In einem packenden Spiel der Regionalliga Ost konnte der FavAC einen verdienten 2:0-Sieg gegen den SC Wiener Viktoria einfahren. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit, wobei ein Eigentor von Fränz Sinner und ein präziser Treffer von Manuel Botic den Endstand besiegelten. Die Partie war von Anfang an von hohem Tempo geprägt. Die Truppe von Trainer Toni Polster ist damit endgültig in einer handfesten Krise angekommen, während die Favoritener den zweiten Saisonsieg feiern.

Blitzstart mit unglücklichem Eigentor

Die Begegnung zwischen dem FavAC und dem SC Wiener Viktoria begann fulminant. Bereits in der 19. Minute wurde das erste Tor des Spiels verzeichnet. Unglücksrabe war Fränz Sinner von SC Wiener Viktoria, der den Ball ins eigene Netz beförderte und somit FavAC in Führung brachte.

Nach dem Eigentor bemühten sich die Gäste, das Spiel zu kontrollieren und Druck auf die Abwehr des FavAC auszuüben. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beirren und zeigten eine solide Defensivleistung. Der FavAC nutzte jede Gelegenheit, um schnelle Gegenangriffe zu starten und blieb stets gefährlich vor dem Tor der Gäste.

Vorentscheidung durch Botic kurz vor der Pause

In der 45. Minute dann so etwas wie die Vorentscheidung: Manuel Botic vom FavAC nahm eine gut platzierte Flanke an und versenkte den Ball im Tor von SC Wiener Viktoria. Dieser Treffer zum 2:0 war ein psychologisch wichtiger Moment, da er kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel und den Druck auf die Gäste weiter erhöhte.

Nach der Pause versuchte SC Wiener Viktoria alles, um den Anschluss zu finden. Doch die Abwehr des FavAC stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Die Partie wurde zunehmend hitziger, und in der 92. Minute erhielt Paul Sahanek von SC Wiener Viktoria eine Gelb-Rote Karte, was die Bemühungen seiner Mannschaft zusätzlich erschwerte. Die Unterzahl der Gäste in den letzten Minuten konnte aber keine Auswirkungen mehr auf das Ergebnis haben. Die Gastgeber spielten die Zeit souverän herunter und sicherten sich die drei Punkte.

Stimme zum Spiel:

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC): "Was soll ich sagen. Ich bin so stolz auf meine Jungs. Wenn ich daran denke, wie wir im Herbst vor einem Jahr solche Spiele nicht gewonnen oder sogar verloren haben. Wir wachsen gemeinsam. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Wir sind über die gesamten 90 Minuten sehr konzentriert gewesen. Anders gewinnst du gegen ein starkes Team wie Viktoria nicht - sie stehen zu Unrecht in dieser Tabellenregion. Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit und freuen uns."

Regionalliga Ost: FavAC : Wiener Viktoria - 2:0 (2:0)

46 Manuel Botic 2:0

19 Eigentor durch Fränz Sinner 1:0

Fotos: Josef Parak