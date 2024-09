Young Violets erkämpfen sich Punkt bei ungeschlagenem FC Marchfeld Donauauen

Muntere Partie

Rund 120 Zuschauer im Aulandstadion des FC Marchfeld erlebten eine spannende Anfangsphase mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Die erste Großchance hatten die Violets: Sawicki spielte Bajraktarevic im Strafraum an, doch dessen Schuss aus etwa zehn Metern fiel zu zentral aus (6. Minute). Auch die Gastgeber meldeten sich bald zu Wort: Ein kluger Pass von Tegeltija fand Bajrami, dessen Hereingabe nur knapp von Toifl geklärt werden konnte (8.). Kurz darauf setzte Tanzmayr Mihailovic in Szene, der Überbacher prüfte (11.). Im Gegenzug vergab Philipp Hosiner eine gute Möglichkeit, als er frei vor Torhüter Zocher auftauchte (13.). Das rasante Spiel setzte sich fort: Helic setzte sich auf der rechten Seite durch, Mihailovic versuchte es erfolglos mit einer Hacke (18.).

Das Mittelfeld wurde zu dieser Zeit praktisch übersprungen, als der spielfreudige Österreicher plötzlich alleine vor Zocher auftauchte, der geistesgegenwärtig eingriff und den Rückstand verhinderte (23.). Dies folgte auf eine sehenswerte One-Touch-Kombination der Young Violets. Auch die Gäste blieben gefährlich: Eine Freistoß-Flanke von Bajrami fand den Kopf von Mihailovic, der Überbacher zu einer spektakulären Parade zwang (27.). Wenige Minuten später traf Mihailovic nach einem Eckball nur die Oberkante der Latte (29.). Österreicher verfehlte das lange Eck knapp (34.), während ein Toifl-Kopfball am Tordach landete (36.). Somit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Verdienter Punktgewinn

Ohne Wechsel starteten die Veilchen in die zweite Halbzeit und übernahmen sofort die Kontrolle, blieben zunächst jedoch harmlos. Die Gastgeber verloren zunehmend ihre offensive Struktur, blieben jedoch in der Defensive konzentriert, was eine kampfbetonte, aber chancenärmere zweite Hälfte zur Folge hatte.

Romeo Mörth kam mit einem Kopfball gefährlich zum Abschluss, doch Zocher parierte sicher (72.). Eine scharfe Hereingabe von Salamon wurde von Lovric aus der Gefahrenzone geköpft (80.). Die Mannsdorfer kamen erst spät zu einer nennenswerten Chance: In der 86. Minute prüfte der eingewechselte Auer Überbacher mit einem Schuss. Kurz darauf wurde Aleksa im Strafraum zu Fall gebracht, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen (87.). Auf der Gegenseite klärte Stöckl in letzter Sekunde vor Tanzmayr (90.). Am Ende erkämpften sich die Young Violets einen hochverdienten Punkt.