SV Oberwart lässt FavAC keine Chance - 4:0-Heimsieg

Details Mittwoch, 25. September 2024 08:38

In einem einseitigen Spiel setzte sich der SV Oberwart souverän gegen den Favoritner AthletikClub durch und feierte in der Nachtragspartie der 7. Runde einen klaren 4:0-Sieg. Die Mannschaft von Trainer Gernot Plassnegger dominierte das Spiel von Anfang an und ließ den Gästen aus Wien keine Chance. Besonders Lukas Zapfel und Csaba Mester stachen als Torschützen hervor. Es gab jedoch einen Aufreger, als sich der Schiedsrichter und sein Assistent kurz nach der Pause beim 2:0 der Hausherren nicht einig waren. "Es war eine richtig gute Partie unserer Jungs, zum zweiten Mal in Folge hat auch die Null gehalten", zeigte sich Oberwart-Sektionsleiter Michael Benedek zufrieden.

Starke erste Hälfte von SV Oberwart

Bereits früh in der Partie zeigte der SV Oberwart seine Ambitionen. In der 21. Minute erzielte Lukas Ried das erste Tor des Spiels und brachte die Gastgeber in Führung. Der frühe Treffer war das Ergebnis eines präzisen und konzentrierten Spielaufbaus. "Wir haben von Anfang an diktiert und den FavAC nicht ins Spiel komen lassen, obwohl sie hoch gepresst haben", sah Benedek einen konzentrierten Beginn. Die Heimmannschaft blieb auch weiterhin gefährlich und erspielte sich mehrere Chancen. Eine besonders vielversprechende Gelegenheit hatte Radostits in der 31. Minute, doch sein Schuss nach einem Stanglpass von Meister verfehlte das Tor nur knapp.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Jürgen Lemmerer eine weitere gute Möglichkeit, als er in einem Eins-gegen-Eins-Duell auf den FavAC-Ersatztorhüter Nadi Zamani zulief. Doch Zamani konnte den Schuss parieren und verhinderte so einen höheren Rückstand für seine Mannschaft. Trotz dieser verpassten Chance ging der SV Oberwart mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

Verwirrung um 2:0

Nach dem Wiederanpfiff setzte der SV Oberwart seine dominierende Spielweise fort. Nur wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit herrschte dann Verwirrung. Ein hoher Ball wurde von einem FavAC-Spieler abgefälscht und kam zum eigentlich klar im Abseits stehenden Lukas Ried. Der Assistent hob die Fahne, Schiedsrichter DI Marcus Pottendorfer ließ aber weiterspielen. Während die Abwehr der Wiener stehenblieb, erzielte Czaba Mester das 2:0 (51.).

Deckel drauf - Zapfel-Gala

FavAC-Trainer Dozhghar Kadir reagierte und brachte vier neue Spieler. Am Spiel änderte das wenig. In der 71. Minute war es erneut Lukas Zapfel, der nach Querpass von Sam Schutti zum 3:0 traf und damit seine starke Leistung unterstrich. Nur drei Minuten später, in der 74. Minute, setzte Zapfel noch einen drauf und erzielte das vierte Tor für den SV Oberwart. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

Auch in der Schlussphase ließ der SV Oberwart nicht nach und kontrollierte das Spielgeschehen souverän. Die siebenminütige Nachspielzeit änderte nichts am klaren Endergebnis. Mit diesem überzeugenden 4:0-Erfolg sichert sich der SV Oberwart wichtige Punkte und untermauert seine Ambitionen in der Regionalliga Ost.

Michael Benedek: "Es war von Beginn an eine sehr gute Partie von uns. Wir haben gut diktiert und den FavAC gar nicht ins Spiel kommen lassen, obwohl sie uns teilweise hoch angepresst haben. Wir sind dann auch verdient in Führung gegangen und haben beim 2:0 trotz Verwirrung um die Abseitsentscheidung weitergespielt. In Summe ein sehr verdienter Erfolg, wir sind zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben - das gefällt mir als Torwart-Trainer natürlich auch besonders."

Dozhghar Kadir (FavAC-Trainer): "Wir hatten es heute mit einem sehr starken Gegner zu tun. Oberwart hat sehr viel Qualität. Das muss man so sagen. Wir haben ehrlich gesagt nicht so schlecht gespielt. Aber durch unsere Fehler im Spielaufbau haben wir das erste Tor bekommen. Das verzeiht dir so ein Team einfach nicht. Wir haben gewusst, was uns erwartet. Auch unser Tormann war heute nicht anwesend, einige weitere Spieler haben gefehlt. Aber das ist keine Ausrede."

___________ SV Klöcher Bau Oberwart: Christopher Stadler - Adam Peter Woth, Sebastian Schwarz, Michael Huber, Sam Schutti, Patrick Farkas - Simon Radostits, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Jürgen Lemmerer, Lukas Ried



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Lukas Zapfel, Rajko Rep, Johannes Polster, Dominik Sperl



Trainer: Gernot Plassnegger

___________ FavAC: Nadi Zamani, Marko Stevanovic (K), Alphonse Denis Soppo, Hatem Asafe, Marko Markovic, Sanel Soljankic, Manuel Botic, Rei Okada, Karim Mohamed Diagne, Boris Jankovic, Cem Üstündag



Ersatzspieler: Orkun Tankaz, Allan Wan Kut Kai, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Yuri Fujikawa, Emre Avci, Sefiwu Abubakar



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: SV Oberwart : FavAC - 4:0 (1:0)

74 Lukas Zapfel 4:0

71 Lukas Zapfel 3:0

51 Csaba Mester 2:0

21 Lukas Ried 1:0