1. Saisonsieg - Gloggnitz bricht in Siegendorf den Bann

Details Mittwoch, 25. September 2024 08:48

Der SV druckmittel.at Gloggnitz hat es geschafft: im Nachtragsspiel der 7. Runde gelang den Niederösterreichern der 1. Sieg in der Regionalliga Ost, der erste volle Erfolg seit Ende Mai, damals noch in der 1. Landesliga. Mit einem verdienten 3:2-Auswärtserfolg beim anderen Aufsteiger ASV Siegendorf, gelang es der Mannschaft von Trainer Klaus Strobl die bereits in den Runden zuvor gezeigten Leistungen auch in Zählbares umzumünzen. Von Vorteil war dabei auch ein Blitzstart in die Partie, führte man nach 12 Minuten durch Tore von Manuel Schwarz und Josef Pross mit 2:0. Am Ende wurde es dann aber noch einmal richtig spannend. "In Summe ein verdienter Erfolg, weil wir schon deutlich mehr Chancen hatten als Siegendorf", zeigte sich Thomas Eckbauer, Co-Trainer der Gäste, zufrieden.

Blitzstart für Niederösterreicher

Kaum war die Partie angepfiffen klingelte es bereits das erste Mal im Kasten der Siegendorfer. "Wir wussten durch die Videoanalyse sehr genau wie sie spielen werden und wollten das ausnützen", so Eckbauer. Nach einem weiten Wechselpass schoss Manuel Schwarz auf den Kasten der Hausherren und traf zum 1:0, Siegendorf-Schlussmann Fatih Bayram verletzte sich in dieser Szene und musste früh ausgewechselt werden (5.). Wenig später lief Josef Pross der Hintermannschaft der Burgenländer auf und davon und stellt auf 2:0 (12.) - Traumstart perfekt.

"Das hat Siegendorf schon aus dem Konzept gebracht", gefiel Eckbauer diese Phase des Spiels. Und auch im weiteren Verlauf waren die Gäste deutlich näher dem 3:0, als ASV dem Anschlusstreffer. Auch das Mittelfeld wurde weitestgehend von den Gäste dominiert - Kröpfl, Grozurek & Co. kamen kaum zur Entfaltung.

Auf 3:0 folgt Gelb-Rot und Einbruch

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst in der gleichen Tonlage weiter - Gloggnitz traf durch Josef Pross zum 3:0 (58.). Siegendorf-Coach Nikolaus Schilhan reagierte und brachte gleich drei neue Spieler. Und bei den Gloggnitzern machten sich langsam aber sicher die Strapazen durch die englische Woche bemerkbar. Nach Foulspiel im Strafraum der Gäste und Gelb-Rot für Ömer Özbek, verkürzte Lukas Grozurek per Elfmeter auf 1:3 (79.). Danach versuchten die Gäste das Ergebnis über die Zeit zu retten, Siegendorf entwickelte nun gehörigen Druck. Im Konter verpasste Pross die Entscheidung, auf der Gegenseite riss Antonin Svoboda ein Schuss ab und landete zum 2:3 im Tor (90.+1). Danach war es aber geschafft - der Premierenerfolg der Gloggnitzer stand fest.

Thomas Eckbauer: "Geholfen hat natürlich, dass wir schnell mit 2:0 in Führung gegangen sind. Aber auch in weiterer Folge haben wir sehr stark agiert, in der ersten Halbzeit nichts zugelassen. Siegendorf konnte sich so gut wie nicht entfalten. Nach der Pause haben wir zunächst gut nachsetzen können und schnell das 3:0 gemacht, spätestens nach dem Ausschluss und dem 1:3 hat man aber die Strapazen der englischen Woche gemerkt. Zum Schluss wurde es noch einmal eng aber in Summe geht der Sieg aufgrund der Mehrzahl an Chancen in Ordnung."

___________ ASV Siegendorf 1930: Fatih Bayram - Armin Pester, Tin Zeco, Lukas Lorinson, Michael Tercek - Christoph Kröpfl, Mario Franz Stefel, Ivan Andrejevic, Lukas Dostal - Lukas Grozurek (K), Antonín Svoboda



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Raphael Schuster, Emirhan Yilmaz, Niko Frasz, Andreas Dostal



Trainer: Nikolaus Schilhan , BSc

___________ SV druckmittel.at Gloggnitz: Stefan Bliem (K) - Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Kevin Szar, Daniel Rosenbichler - Mathias Gruber, Raphael Pirollo, Ömer Özbek - Patrick Handler, Manuel Schwarz, Josef Pross



Ersatzspieler: Botond Fönyedi, Mathias Haller, Lukas Gruber, Michael Gotsiridse, Daniel Pichler, Amin Mahmoudi



Trainer: Klaus Strobl