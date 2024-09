Young Violets triumphieren in engem Derby gegen den FavAC

Details Freitag, 27. September 2024 23:15

In einem spannenden und hart umkämpften Favoritener Bezirksderby setzten sich die Young Violets Austria Wien mit 2:1 gegen den Favoritner AthletikClub (FavAC) durch. Beide Teams boten den Zuschauern ein mitreißendes Match, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Trotz eines frühen Ausgleichstreffers der Gäste konnten sich die Young Violets letztlich durchsetzen und einen wichtigen Sieg einfahren.

Führungswechsel in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität, als der Schiedsrichter das Duell zwischen den Young Violets und dem FavAC anpfiff. Beide Mannschaften waren von Beginn an engagiert und bemüht, frühzeitig die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

In der 37. Minute konnte Philipp Hosiner die Hausherren mit einem präzisen Abschluss in Führung bringen. Hosiner, der als Kapitän und erfahrener Stürmer eine zentrale Rolle im Team der Young Violets spielt, nutzte eine sich bietende Gelegenheit und ließ dem Torhüter des FavAC keine Chance. Die Fans der Heimmannschaft jubelten über das verdiente 1:0.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff gelang es Sanel Soljankic, den Spielstand auszugleichen. In der 43. Minute nutzte Soljankic eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Young Violets aus und schoss den Ball ins Netz. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause ging es mit unverändertem Tempo weiter. Die Young Violets kamen motiviert aus der Kabine und setzten die Gäste unter Druck. Die Bemühungen der Hausherren zahlten sich schließlich in der 55. Minute aus, als Konstantin Aleksa die erneute Führung für die Young Violets erzielte. Aleksa bewies seine Torjägerqualitäten und brachte sein Team mit einem überlegten Schuss erneut in Front. Das 2:1 war ein wichtiger Schritt in Richtung Sieg für die Gastgeber.

Im weiteren Verlauf des Spiels versuchte der FavAC alles, um noch einmal zurückzukommen. Die Abwehr der Young Violets stand jedoch sicher und ließ kaum gefährliche Chancen zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach insgesamt 96 Minuten, und die Young Violets konnten einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC): "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung kippen können. Ich denke aber, dass ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen wäre. So knapp im Derby zu verlieren, tut natürlich weh. Wir werden trotzdem unseren Weg nicht verlassen, sondern weiterkämpfen. Schon nächste Woche steht der nächste herausfordernde Gegner vor der Tür. Wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen. Heute haben Kleinigkeiten entschieden."

Regionalliga Ost: Young Violets : FavAC - 2:1 (1:1)

55 Konstantin Aleksa 2:1

43 Sanel Soljankic 1:1

37 Philipp Hosiner 1:0

Foto: Anne Sophie Danner-Fellinger