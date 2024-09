TWL Elektra und SG Kremser SC/Rehberg trennen sich Remis

Details Samstag, 28. September 2024 00:00

Nach drei Niederlagen gelang es der Mannschaft von TWL Elektra-Trainer Herbert Gager wieder einmal Zählbares aus einem Meisterschaftsspiel mitzunehmen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie gegen SG Kremser SC/Rehberg holten die Wiener vor eigenem Publikum ein 1:1-Unentschieden. Hakan Gökcek, letzte Saison noch für die Gager-Elf aufgelaufen, brachte die Gäste früh in Führung (12.), bevor Ognjen Sipka in der zweiten Hälfte den Ausgleich für die Hausherren erzielte (55.).

Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Gäste

Die Partie begann gleich mit einem hohen Tempo auf beiden Seiten und ausgeglichener Ballbesitzverteilung. Die Gäste aus Niederösterreich gingen aber nach etwas mehr als 10 Minuten mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Hakan Gökcek schloss einen schönen Angriff über die rechte Seite mit einem präzisen Schuss aus dem Rückraum zum 1:0 für die Kremser ab und ließ Elektra-Keeper Nikola Sarcevic keine Chance (12.).

"Wir hätten in der Phase danach eigentlich auch treffen können, auch wenn die großen Chancen ebenso wie der gelungene letzte Pass gefehlt hat", sah Gager keine schlechte Partie seiner Mannschaft.

Denn trotz einiger vielversprechender Angriffe konnte TWL Elektra in der ersten Halbzeit keinen Treffer erzielen. Die Mannschaft um Kapitän Patrick Salomon kämpfte verbissen, doch die Kremser verteidigten die knappe Führung bis zum Halbzeitpfiff. Die erste Halbzeit endete somit mit einem 0:1 aus Sicht der Gastgeber.

Der Ausgleich durch Sipka

"Vor der Pause hatten wir Probleme mit der Zuteilung in der Defensive, das haben wir nach Wiederanpfiff beheben können." Nach der Pause kam TWL Elektra mit neuem Elan aus der Kabine. Die Kremser verteidigten weiterhin leidenschaftlich, doch in der 55. Minute war es schließlich soweit: Ognjen Sipka erzielte nach einem Querpass den verdienten Ausgleich für TWL Elektra.

Das Spiel nahm nun weiter an Intensität zu. Beide Teams suchten die Entscheidung und spielten offensiv nach vorne. Die Hausherren hatten die größte Chance auf den Sieg, doch Arben Kokollari scheiterte im Eins-gegen-Eins am letzte Woche überragenden Christopher Riegler.

Auch SG Kremser SC/Rehberg blieb gefährlich und hätte ebenfalls erneut in Führung gehen können, doch die Verteidigung von TWL Elektra zeigte sich in dieser Phase des Spiels stabil. Torwart Nikola Sarcevic hielt sein Team mit einigen wichtigen Paraden im Spiel. Schlussendlich blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

Herbert Gager: "Wir haben uns nach drei sehr unglücklichen Niederlagen wieder einmal belohnen können. Die Leistung war eigentlich immer in Ordnung, wir spielen ja guten Fußball. Aber gegen Neusiedl waren wir selber schuld, haben verdient verloren. Da darfst du, wenn du in der 90. Minute 3:2 führst, nie im Leben verlieren. Heute hätten wir auch gewinnen können aber in Summe sind wir mit dem Auftritt zufrieden."

__________ TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Christoph Ochrana, Filip Drljepan, Antonio Paric - Patrick Salomon (K), Kengo Ohira, Manuel Gager, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Tobias Fischer



Ersatzspieler: Ariz Saeed, Hamid Aminpur, Arben Kokollari, Calvin Stifter, Raphael Grabmüller, Oskar Neumann



Trainer: Herbert Gager

__________ SG Kremser SC/Rehberg KM I: Christoph Riegler - Fabian Eggenfellner, Thomas Alexiev, Simon Temper (K), Tobias Messing - Thomas Gurmann, Hakan Gökcek, Matthäus Halmer, Paolo Jager, Leo Vielgut, Dominik Starkl -



Ersatzspieler: Jonas Maurer, Philipp Koglbauer, Christoph Kolm, Marius Schmidt, Julian Kolm, Florian Sittsam



Trainer: Jochen Fallmann

Regionalliga Ost: TWL Elektra : SG Kremser SC/Rehberg - 1:1 (0:1)

55 Ognjen Sipka 1:1

12 Hakan Gökcek 0:1