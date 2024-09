ASV Siegendorf dreht Match gegen SR Donaufeld

Details Samstag, 28. September 2024 23:06

In einem spannenden Duell der Regionalliga Ost konnte ASV Siegendorf 1930 einen knappen 2:1-Sieg gegen SR Donaufeld erringen. Die Donaufelder lagen mit 1:0 in Führung, gaben das Match aber überraschend noch aus der Hand. Aufgrund des gleichzeitigen Sieges von Tabellenführer Neusiedl liegt man aktuell fünf Punkte hinter den Seestädtern.

Ausgeglichene erste Halbzeit

SR Donaufeld zeigte sich von Anfang an offensiv. Mit einer gut organisierten Defensive und einem schnellen Umschaltspiel versuchten sie, die Heim-Mannschaft unter Druck zu setzen. Die erste wirklich gefährliche Szene ließ jedoch bis zur 26. Minute auf sich warten. Marcel Holzer nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Siegendorf und traf zum 0:1 für SR Donaufeld. Die Gäste feierten den Führungstreffer, doch die Antwort der Heim-Mannschaft ließ nicht lange auf sich warten.

In der 43. Minute war es Lukas Grozurek, der für den Ausgleich sorgte. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck brachte er Siegendorf zurück ins Spiel. Der Treffer kam zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeitpause. Mit einem 1:1-Unentschieden ging es dann in die Kabinen, was den Ausgang der Partie weiterhin völlig offen ließ.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Beide Mannschaften suchten nach der Führung, doch es waren die Gastgeber, die sich zunehmend mehr Spielanteile erarbeiteten. Ein vermeintlich entscheidender Wendepunkt kam in der 54. Minute, als Ivan Andrejevic von Siegendorf die Gelb-Rote Karte sah und sein Team damit in Unterzahl geriet. Trotz der numerischen Unterlegenheit ließ sich Siegendorf aber nicht beirren und kämpfte weiter.

Der tatsächlich entscheidende Moment kam in der 69. Minute. Christoph Kröpfl nutzte eine der wenigen Chancen in der zweiten Halbzeit und erzielte das 2:1 für die Heim-Mannschaft. Mit diesem Treffer kippte das Spiel zugunsten von Siegendorf, obwohl sie weiterhin in Unterzahl spielen mussten. Die verbleibenden Minuten waren geprägt von intensiven Abwehraktionen und verzweifelten Angriffen der Gäste, die den Ausgleich suchten.

SR Donaufeld setzte alles daran, das Spiel doch noch zu drehen, doch die Abwehr von Siegendorf stand nun sicher und ließ kaum noch Chancen zu. Die vierminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels. Die Siegendorfer verschossen auch noch einen Elfmeter. In der 94. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und Siegendorf konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Wir haben heute leider alles das, was wir in den ersten 30 Minuten richtig gut gemacht haben, danach vermissen lassen. Das Positionsspiel hat plötzlich überhaupt nicht mehr gepasst. Schade, die Niederlage wäre nicht notwendig gewesen. Mit dem Rapid-Match im Cup hat das nichts zu tun. Das war heute nach der 30. Minute leider einfach zu wenig und reicht nicht für einen Punktgewinn gegen Siegendorf."

Regionalliga Ost: Siegendorf : SR Donaufeld - 2:1 (1:1)

69 Christoph Kröpfl 2:1

43 Lukas Grozurek 1:1

26 Marcel Holzer 0:1