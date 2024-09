SV Oberwart feiert Last-Minute-Sieg gegen SV Leobendorf

Details Sonntag, 29. September 2024 00:00

In einer spannenden Partie der Regionalliga Ost konnte der SV Oberwart in letzter Minute einen 1:0-Sieg gegen den SV Leobendorf einfahren. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es lange torlos, bis Lukas Zapfel in der 89. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Das Spiel bot den Zuschauern 95 Minuten packenden Fußball, doch die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Abpfiff. Damit steht Oberwart weiter an zweiter Stelle, was bedeutet, dass die Ostliga von einem Duo aus dem Burgenland angeführt wird (Neusiedl ist Erster).

Erste Halbzeit ohne Tore

Von Beginn an übernahm Oberwart die Kontrolle über das Spiel. Die Burgenländer kombinierten geduldig im Zentrum über Polster und Wessely, während die offensiv agierenden Außenverteidiger Schutti und Farkas gepaart mit den drei Offensiv-Kreativen Mester, Ried & Rep die Defensive von Leobendorf stark beschäftigten. Mit druckvollem Pressing gelang es Oberwart, den Gegner in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Huber, Woth & Schwarz entgegneten den daraus resultierenden hohen Bälle der Leobendorfer mit enormer Kraft entgegen und verhinderten jegliches Vorbeikommen in Richtung Torhüter Stadler.

Bereits früh im Spiel hatte Oberwart die vermeintliche Führung erzielt. Nach einem Abpraller eines Eckballs nahm Schutti einen Schuss von außerhalb des Strafraums, der bei Ried landete, der den Ball ins Tor beförderte. Jubel bei Oberwart! Doch der Linienrichter entschied auf Abseits – eine deutliche Fehlentscheidung, wie sich später auf dem Live-Video zeigte.

Trotz des aberkannten Tores blieb Oberwart die dominierende Mannschaft, doch Leobendorf verteidigte meistens mit allen Spielern tief in der eigenen Hälfte. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, diese Defensivmauer zu durchbrechen, und Leobendorf wurde durch schnelle Konter oft gefährlich. Oberwart drängte jedoch weiterhin zunehmend auf den Siegtreffer, da ein Unentschieden angesichts des Spielverlaufs zu wenig gewesen wäre.

Spannung bis zur letzten Minute

Die Entscheidung fiel schließlich in der 89. Minute: Lukas Zapfel, zuvor eingewechselt, vom SV Oberwart traf zum erlösenden 1:0. Nach einem schnellen Angriff kam der Ball zu Zapfel, der eiskalt abschloss und die Gäste in Führung brachte. Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von hektischen Angriffen der Heimmannschaft, die verzweifelt den Ausgleich suchte. Doch die Defensive des SV Oberwart hielt stand und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Davor hatten die Plassnegger-Mannen mehrere Chancen, um die Partie zu entscheiden.

Stimme zum Spiel:

Raphael Horn (Medien Oberwart): "Wir haben eine geduldige und dominante Leistung gezeigt, wurden jedoch lange Zeit für den Aufwand nicht belohnt. Dank des späten Treffers von Zapfel haben wir jedoch verdient die drei Punkte mit ins Südburgenland genommen und bleibt nach neun Runden weiterhin ungeschlagen in der Regionalliga Ost. Leobendorf verteidigte aufopferungsvoll, konnte die Niederlage aber nicht verhindern."

Regionalliga Ost: Leobendorf : SV Oberwart - 0:1 (0:0)

89 Lukas Zapfel 0:1

Foto: Raphael Horn