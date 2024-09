Nowotny Eigentor entscheidet Duell Sportunion Mauer gegen FC Marchfeld Donauauen

Details Sonntag, 29. September 2024 08:04

"Für mich war es ein Spiel Not gegen Elend, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte", war FCM-Sportchef Ernst Baumeister nach der 0:1-Niederlage gegen Sportunion Mauer von den 90 Minuten zuvor wenig angetan. In einem chancenarmen Duell in der Regionalliga Ost sicherte sich die Mannschaft von Trainer Hannes Friesenbichler dank eines Eigentores von Marchfeld-Spieler Markus Nowotny den knappen Heimsieg.

Kaum Höhepunkte

Die Partie zwischen der Sportunion Mauer und dem FC Marchfeld Donauauen begann mit einem Abtasten von beiden Teams. "Von Beginn an hat man eigentlich gesehen, dass es nicht so richtig rundläuft", war Baumeister vom Start wenig begeistert. Chancen gab es kaum, höchstens gefährliche Ansätze bekamen die Zuschauer zu sehen.

Eigentor als Entscheidung

In der 23. Minute kam es dann zu einem entscheidenden Moment: Ein unglückliches Kopfball-Eigentor von Markus Nowotny, der die Kugel nach einer Flanke maßgenau, aber unbeabsichtigt, genau im Kreuzeck versenkte, brachte die Sportunion Mauer in Führung. Bei einem Klärungsversuch landete der Ball unhaltbar im eigenen Netz, und so stand es 1:0 für die Maurer. Dieser Treffer schockierte die Gäste aus Marchfeld, die nun einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Verletzungsschock

Wenig später der nächste Tiefschlag für die Gäste: Innenverteidiger Francesco Lovric musste angeschlagen vom Feld. "Das war natürlich nicht optimal. Aufgrund der englischen Wochen haben wir bereits vor dem Spiel wichtigen Stützen eine Pause gegeben und dann verlieren wir noch einen Routinier."

Intensive zweite Halbzeit ohne Torerfolg

Auch nach dem Seitenwechsel sollte sich die Partie ähnlich wie in Halbzeit eins gestalten. Über weite Strecken gab es wenig Höhepunkte zu sehen. Die Gäste versuchten den Ausgleich zu machen, wurden wenn aber nur nach Standards gefährlich. Sportunion verteidigte das wenige Gefährliche aber gut weg und durfte sich am Ende über einen glücklichen Heimsieg freuen.

Ernst Baumeister: "Wir haben ein paar Spielern eine Pause gegeben und das hat den Rythmus gebrochen. Du kannst schon verlieren aber heute war es absolut nicht notwendig. Eigentlich hätte das Spiel keinen Sieger verdient gehabt."

__________ Sportunion Mauer: Nico Vollhofer - Patrick Ibrahim Touray, Predrag Ilic, Andre Necina, Stefan Brunner - Lucas De Giacomo, Philip Kurz, Thomas Kindig (K) - Marco Elbl, Jason Sprinzer, Artem Gromov



Ersatzspieler: Niklas Kriz, Nikola Ivic, Felix Langbrucker, Thomas Komornyik, Luca Ruiss, Lukas Zadrazil



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc

__________ FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Francesco Lovric, Simeon Kohut, Petar Gluhakovic - Eldis Bajrami (K), Benjamin Budimir, Stephan Auer, Dobrica Tegeltija, Nicolas Meister - Marcel Tanzmayr



Ersatzspieler: Marko Rajkovic, Amar Helic, Pascal Sagmeister, Zoran Mihailovic, Emil Harrer, David Oroshi



Trainer: Christoph Knirsch , MSc

Regionalliga Ost: Sportunion Mauer : FC Marchfeld Donauauen - 1:0 (1:0)

23 Eigentor durch Markus Nowotny 1:0