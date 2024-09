SC Wiener Viktoria triumphiert über SV Gloggnitz in intensivem Kellerderby

Details Montag, 30. September 2024 09:10

Die SC Wiener Viktoria hat sich in einem über weite Strecken einseitigen Spiel der Regionalliga Ost gegen die SV Gloggnitz mit 3:1 durchgesetzt. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte, darunter Tore von Nico Ruziczka, Alexander Jovanovic und Kevin Guy Roland Bangai für die Gastgeber sowie den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Manuel Schwarz für die Gäste. Nach dem 1. Saisonsieg unter der Woche, folgte nun prompt der erste Rückschlag, wie auch Gloggnitz-Co-Trainer Thomas Eckbauer fand, der das schlechteste Spiel seiner Mannschaft in dieser Saison sah: "Selbst beim 0:5 gegen Leobendorf haben wir besser ausgeschaut als heute."

Starker Beginn der Hausherren

Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass die SC Wiener Viktoria die Partie dominieren könnte. Erste Offensivaktionen der Meidlinger sorgten für Druck auf die Defensive der Gloggnitzer. Die fanden trotz eines Tages mehr Pause (die Wiener Viktoria spielte erst am Mittwoch im Cup gegen RB Salzburg, Gloggnitz im Nachtrag schon am Dienstag in Siegendorf) überhaupt nicht in die Partie. In der 13. Minute war es dann soweit: Nico Ruziczka erzielte mit einem platzierten Schuss von halblinks ins rechte Eck das 1:0 für die Gastgeber. Dieser frühe Führungstreffer gab den Viktorianern zusätzlichen Schwung.

Aus dem Nichts kamen die Niederösterreicher, die auf Daniel Rosenbichler (angeschlagen) und Ömer Özbek (gesperrt) verzichten mussten zum Ausgleich. Manuel Schwarz traf nach einem Abpraller zum 1:1 (23.). "Ansonsten war es aber richtig schlecht von uns, wir hätten deutlich höher zurückliegen können. Da müssen wir uns bei unser Tormann Dominik Sulzer bedanken, der alles hielt was zu halten war", so Eckbauer.

Beinahe Spiel gedreht

Nach der Pause gestaltete sich das Spiel ein wenig ausgeglichener, auch weil die Gäste nun ein wenig besser in die Partie fanden. Gloggnitz-Trainer Klaus Strobl schien in der Kabine zumindest ansatzweise die richtigen Worte gefunden zu haben, und die Gäste kamen besser ins Spiel.

In der 78. Minute hatten die Gäste aus Gloggnitz eine große Chance, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen, doch ein Schuss Daniel Pichler landete nur an der Querlatte. Den Abpraller konnte Manuel Schwarz nicht nutzen.

Verdienter Heimsieg

Kurz darauf, in der 80. Minute, erzielte Alexander Jovanovic nach einem abgewehrten Freistoß aus einem Gestocher das wichtige 2:1 für die SC Wiener Viktoria. Der Jubel bei den Gastgebern war groß, und die Gloggnitzer standen unter Zugzwang. Kurz darauf ging ein weiterer Freistoß aufs Tor der Gäste, diesmal an die Stange.

Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Kevin Guy Roland Bangai erhöhte in der 90. Minute auf 3:1 und sicherte damit den Sieg für die SC Wiener Viktoria. Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel, und die Erleichterung bei den Gastgebern war deutlich spürbar. Die Viktorianer aus Meidling konnten nach fordernden Wochen einen wichtigen Befreiungsschlag landen.

Thomas Eckbauer: "Sie hatten einen Tag weniger Pause und waren trotzdem von Beginn an zu 110% fokussiert und aggressiv. Wir waren überhaupt nicht in der Partie und haben uns in jeder Situation schlecht verhalten. Mit ein bisschen Glück gehst du dann nach der Pause, als wir besser in der Partie waren sogar noch in Führung aber in Summe geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir haben jetzt 9 Runden gespielt und erstmals komplett ausgelassen. Nicht einmal beim 0:5 gegen Leobendorf habe ich uns so schlecht gesehen. Aber es ist natürlich nichts verloren, auf Platz 5 fehlen uns ja nur 6 Punkte. Jetzt werden wir uns auf den FavAC vorbereiten und dann wieder ein anderes Gesicht zeigen."

__________ Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Philipp Knasmüllner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic, Nico Löffler, Nico Ruziczka - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Dominik Rotter



Ersatzspieler: Dominik Braunsteiner, Mika Friz, Clemens Seidl, Roman Yalovenko, Paul Staudinger



Trainer: Anton Polster

__________ SV druckmittel.at Gloggnitz: Dominik Sulzer - Mathias Haller, Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Kevin Szar - Mathias Gruber (K), Raphael Pirollo, Daniel Pichler - Patrick Handler, Manuel Schwarz, Josef Pross



Ersatzspieler: Botond Fönyedi, Lukas Gruber, Florian Buchegger, Michael Gotsiridse, Marc Ortner



Trainer: Klaus Strobl

Regionalliga Ost: Wiener Viktoria : Gloggnitz - 3:1 (1:1)

90 Bough Kevin Guy Roland Bangai 3:1

80 Alexander Jovanovic 2:1

23 Manuel Schwarz 1:1

13 Nico Ruziczka 1:0