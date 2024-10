Ho, Ho, Hosiner: Young Violets schlagen Kremser SC

Im Nachtragsspiel der 7. Runde der Regionalliga Ost trafen die Young Violets in der Austria-Akademie auf den Tabellen-Zwölften Krems. Die Mannschaft aus der Wachau, gecoacht von Ex-Austria-Co-Trainer Jochen Fallmann, war mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, konnte sich jedoch schnell fangen und blieb seit Mitte August ungeschlagen (2 Siege, 4 Unentschieden). „Ein Team mit vielen starken Einzelspielern, das gerne durch das Zentrum spielt und besonders in Umschaltsituationen gefährlich ist“, analysierte Violets-Trainer Max Uhlig vor der Partie. Die violetten Bezirksderbysieger stellten im Vergleich zum 2:1-Erfolg über den FavAC auf mehreren Positionen um: Lorian Metaj rückte anstelle von Nico Wojnar in die Dreierkette, während im Mittelfeld Fabian Jankovic, Julian Roider und Mikolaj Sawicki zum Einsatz kamen. In der Offensive ersetzte Nemo Bajraktarevic den Matchwinner der letzten Partie, Konsti Aleksa.

Nach einem intensiven Start, in dem beide Teams hart um den Ball kämpften, sorgten die Gäste nach einer Ecke für die erste gefährliche Aktion. Ein Kopfball von Gurmann wurde jedoch in letzter Sekunde von der Linie geklärt (8.). Beide Mannschaften verteidigten kompakt, sodass die letzten Pässe immer wieder von den Abwehrreihen abgefangen wurden. Nach etwa 15 Minuten nahm das Spiel an Fahrt auf, und beide Teams erspielten sich Chancen auf die Führung. Zunächst verpasste Bajraktarevic nach einer Flanke von Roider eine aussichtsreiche Möglichkeit (19.), nur eine Minute später setzte Halmer auf der Gegenseite einen Kopfball knapp über die Latte (20.). Weitere Gelegenheiten folgten: Pemmer verzog nach einer Flanke von Gökcek (28.), während Kapitän Philipp Hosiner aus 20 Metern nur das Aluminium traf (29.). Auch Sawicki hatte nach einem Doppelpass eine gute Gelegenheit, doch sein Schuss wurde von der Kremser Abwehr geblockt (30.). Roider verhinderte wenig später mit einem wichtigen Eingreifen nach einem Konter eine Großchance der Gäste (31.). Die Führung für die Young Violets fiel schließlich durch einen Handelfmeter, nachdem Kremser Verteidiger Halmer im Strafraum den Ball mit der Hand berührt hatte. Philipp Hosiner verwandelte sicher und erzielte damit seinen fünften Saisontreffer (35.).