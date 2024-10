0:0 in Leobendorf - FCM verpasst Auswärtssieg im Nachtrag

Details Mittwoch, 02. Oktober 2024 20:36

"Aufgrund der Chancen und Spielanteile ganz eindeutig zwei verlorene Punkte", war das 0:0 des FC Marchfeld Donauauen beim SV Sparkasse Leobendorf für den FCM-Sportchef Ernst Baumeister eher enttäuschend. Über 90 Minuten hatten die Gäste mehr vom Spiel und waren einem möglichen Auswärtsdreier auch deutlich näher. Leobendorf hingegen holte nach vier Niederlagen in Folge erstmals seit August wieder zumindest einen Zähler in der Liga.

Gäste mit Chancenplus

Erstmals gefährlich wurden die Gäste nach einer guten Viertelstunde, als Nicolas Meister nach einer tollen Einzelaktion über links gut abschloss, in Leobendorf-Keeper Lukas Schwaiger aber seinen Meister fand. Wenig später war es wieder Meister, der jedoch wieder scheiterte. Ein Mihailovic-Kopfball fand ebenso den Weg nicht vorbei am SVL-Tormann, wie wenig später ein Schuss von Luka Mirkovic an FCM-Schlussmann Mario Zocher. Leobendorf hatte Mühe die Angriffe zu verteidigen, konnte sich aber bei Schwaiger bedanken, denn der hielt die Null bis zur Pause fest.

Am Ende torlos

Auch nach der Pause änderte sich nicht viel am Spiel. Leobendorf merkte man das fehlende Selbstvertrauen an, der FC Marchfeld hatte an diesem Abend aber einfach nicht die Genauigkeit das für sich auszunutzen. Marcel Tanzmaier wollte in guter Schussposition noch den Haken machen, verlor dadurch den Ball, ein Sagmeister-Versuch viel zu leicht aus - der FCM-Spieler hatte die Kugel auf seinem schwachen Fuß. Schlussendlich blieb es bei dem torlosen Remis.

Ernst Baumeister: "Es war eigentlich überraschend, dass wir so fit aufgetreten sind. Gegen Union Mauer waren wir noch müde und haben wenig zustande gebracht. Heute aber können wir mit dem Auftritt sehr zufrieden sein. Leider haben aber die Tore gefehlt, weshalb es dann doch zwei verlorene Punkte sind."

___________

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Michael Lechner, Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Dusan Lazarevic, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Bernhard Hahn, Marco Hofer, Luka Mirkovic -



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Abdul Barut, Benjamin Mustafic, Oliver Kruder, Philipp Klein, Jonathan Kellnreitner



Trainer: Lukas Fürhauser

__________ FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Amar Helic, Francesco Lovric, Petar Gluhakovic - Eldis Bajrami (K), Benjamin Budimir, Stephan Auer, Dobrica Tegeltija, Nicolas Meister - Zoran Mihailovic, Marcel Tanzmayr



Ersatzspieler: Kilian Scharner, Markus Nowotny, Pascal Sagmeister, Simeon Kohut, Emil Harrer, David Oroshi



Trainer: Christoph Knirsch , MSc