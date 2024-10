SC Neusiedl trotz dreimaligem Rückstand - 3:3 gegen ASV Siegendorf

Details Samstag, 05. Oktober 2024 08:17

Einen unglaublichen Schlagabtausch lieferten sich der SC Neusiedl/See 1919 und der ASV Siegendorf in der Regionalliga Ost und somit alles, was ein Derby verspricht. Das Spiel, das mit einem 3:3-Unentschieden endete, bot den Zuschauern gleich sechs Tore und einen ständigen Schlagabtausch beider Teams. Siegendorf ging dreimal in Führung, während Neusiedl jedes Mal zurückschlug. Die Partie war geprägt von dramatischen Wendungen, verpassten Chancen und einer intensiven Schlussphase. "Unterm Strich haben wir uns heute sehr schwer getan, gegen eine starke Mannschaft mit vielen ehemaligen Bundesligaspielern aber einen Punkt geholt", so SC-Trainer Stefan Rapp.

Ein Torfeuerwerk in der ersten Halbzeit

Der Beginn des Spiels verlief relativ ruhig, doch ab der 25. Minute nahm die Partie Fahrt auf. Antonín Svoboda brachte Siegendorf mit einem platzierten Schuss aus der Nähe in Führung. Nur eine Minute später glich Arbnor Prenqi für Neusiedl mit einem sehenswerten Treffer ins rechte Kreuzeck aus. Siegendorf hatte aber erneut eine Antwort und stellte durch Deni Stoilov nach einem Eckball die Führung wieder her. Doch auch dieses Mal folgte die Reaktion der Hausherren schnell: Daniel Markl profitierte von einem Patzer des Siegendorfer Torwarts und stellte den Halbzeitstand von 2:2 her. Nach einer etwas zu weiten Flanke, kann Siegendorf-Keeeper Jakub Krepelka die Kugel die fangen und Markl, der sich auf Verdacht hinter dem Keeper bereithielt, musste nur mehr einschieben - sein 10. Saisontor.

Standard bringt Gäste erneut in Führung

In der zweiten Hälfte drückte zunächst Siegendorf auf die erneute Führung. Armin Pester nutzte eine Freistoßflanke von Mario Franz Stefel, um per Kopf auf 3:2 zu stellen (66.). Siegendorf hatte im Anschluss auch mehrere Chancen, die Führung auszubauen, scheiterte jedoch wiederholt an der eigenen Chancenverwertung und am gut aufgelegten Neusiedler Torhüter Mathias Gindl. Die Gastgeber hingegen kämpften zwar verbissen, hatten aber zunächst kaum gute Chancen auf den Ausgleich.

Dramatische Schlussphase sorgt für Ausgleich

In der 88. Minute fand Neusiedl schließlich den Weg zum dritten Ausgleich in der Partie. Lukas Umprecht schoss nach einem abgewehrten Eckball aus der zweiten Reihe und platzierte den Ball präzise im linken unteren Eck - der Endstand in einem unglaublichen Burgenlandderby.

Das Unentschieden bedeutet für Neusiedl das Ende einer beeindruckenden Serie von fünf Siegen in Folge. Dennoch zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Rapp Kampfgeist und konnte gegen starke Siegendorfer, die immer wieder mit Standardsituationen für Gefahr sorgten, einen Punkt sichern. Siegendorf wiederum verpasste die Chance, mit einem Sieg in der Tabelle an die Top 5 anzuschließen.

Stefan Rapp: "Wir sind gut reingestartet und gleich zu Beginn wurde uns ein vermeintlich reguläres Tor aberkannt. Siegendorf war über Standards enorm stark und wir hatten da keinen Zugriff. Trotzdem sind wir in Summe dreimal nach einem Rückstand zurückgekommen und das spricht schon sehr für die Mannschaft. Unterm Strich haben wir uns heute schwer getan aber wenn du dann gegen ein Team mit vielen ehemaligen Bundesligaspielern trotzdem einen Punkt holst, ist das moralisch schon ein starker Auftritt. Mit Disziplin und Laufbereitschaft kann man auch einiges wettmachen."

__________ SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, Abdelrahman Shousha, Maximilian Wodicka (K), Andre-Eric Tatzer - Marek Rigo, Lukas Umprecht, Aleksa Markovic - Arbnor Prenqi, Daniel Markl, Elias Tarzi



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Matej Maas, Daniel Fischer, Tomas Bockay, Gabriel Federer, Tarik Rusovic



Trainer: Stefan Rapp

__________ ASV Siegendorf 1930: Jakub Krepelka - Armin Pester, Tin Zeco, Lukas Lorinson, Raphael Schuster, Deni Stoilov - Christoph Kröpfl, Mario Franz Stefel, Lukas Dostal - Lukas Grozurek (K), Antonín Svoboda



Ersatzspieler: Tim Wiemer, Emmanuel Kande, Emirhan Yilmaz, Niko Frasz, Andreas Dostal



Trainer: Nikolaus Schilhan , BSc

Regionalliga Ost: Neusiedl : Siegendorf - 3:3 (2:2)

88 Lukas Umprecht 3:3

66 Armin Pester 2:3

33 Daniel Markl 2:2

30 Deni Stoilov 1:2

26 Arbnor Prenqi 1:1

25 Antonín Svoboda 0:1