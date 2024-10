Kampf um jeden Zentimeter: SV Oberwart und TWL Elektra trennen sich Unentschieden

Details Samstag, 05. Oktober 2024 08:40

In der 10. Runde der Regionalliga Ost trafen der SV Oberwart und TWL Elektra aufeinander. Beide Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes Match, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Lukas Ried brachte die Hausherren früh in Führung, doch Josip Francesevic sorgte in der zweiten Halbzeit für den Ausgleich. Die in der Saison noch ungeschlagenen Hausherren drückten im Finish auf den Sieg, verpassten diese aber ebenso wie den Sprung an die Tabellenspitze, der aufgrund des Remis des SC Neusiedl gegen ASV Siegendorf möglich gewesen wäre. "In Summe ist der Punkt nicht komplett unverdient, auch wenn Oberwart doch mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen hatte", nahm TWL-Trainer Herbert Gager den Punkt in der Fremde sehr gerne.

Die Serie des SV Oberwart ging auch gegen TWL Elektra weiter - zum Sieg reichte es aber nicht

Frühe Führung durch Ried

Bereits in der Anfangsphase zeigte der SV Oberwart sein durch die Ungeschlagen-Serie resultierendes Selbstbewusstsein. In der 11. Minute eroberte Stefan Wessely im Mittelfeld den Ball, dribbelte nach vorne und setzte Lukas Ried gekonnt in Szene. Dieser ließ sich die Chance nicht entgehen und vollendete mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck zur 1:0-Führung. Diese frühe Führung verlieh den Gastgebern Sicherheit und sie kontrollierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit weitestgehend, weitere Chancen konnten aber nicht genutzt werden.

Die Mannschaft von TWL Elektra kam mit Fortdauer aber auch besser in die Partie und versuchte, durch gezielte Vorstöße über die Flügel gefährlich zu werden. Am Ergebnis änderte das vorerst nichts, es blieb bei der Führung der Gastgeber zur Halbzeitpause.

Francesevic rettet Punkt für Elektra

In der zweiten Halbzeit erhöhte TWL Elektra den Druck. Trainer Herbert Gager schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Gäste kamen mit neuem Elan aus der Pause. "Meist war der letzte Pass aber nicht der Richtige", hätte Gager gerne mehr Präzision gesehen. Oberwart war zwar weiterhin spielbestimmend aber nicht mehr so aggressiv.

In der 79. Minute gelang TWL Elektra dann der nicht unverdiente Ausgleich. Nach einem Eckball kam Josip Francesevic an der ersten Stange zum Kopfball und ließ Christopher Stadler im Tor der Hausherren keine Chance.

In der Nachspielzeit gab es noch einige hektische Szenen, die Burgenländer drängten auf den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim Unentschieden.

Herbert Gager: "Wenn du beim ungeschlagenen SV Oberwart einen Punkt holst, kannst du nicht unzufrieden sein. Wir hatten anfangs wenig Zugriff, sind mit Fortdauer von Halbzeit eins aber besser in die Partie gekommen. Speziell nach der Pause hat es dann aber besser ausgeschaut, da war es für mich ein Spiel auf Augenhöhe. In den letzten Minuten mussten wir dann noch einmal kämpfen, weil Oberwart auf den Sieg gedrängt hat aber schlussendlich geht der Punkt in Ordnung, weil die Mannschaft wirklich daran geglaubt und dafür gekämpft hat."

__________ SV Klöcher Bau Oberwart: Christopher Stadler - Adam Peter Woth, Stefan Johannes Pfeifer, Sebastian Schwarz, Sam Schutti, Johannes Polster, Patrick Farkas - Simon Radostits, Lukas Zapfel, Stefan Wessely (K) - Lukas Ried



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Jürgen Lemmerer, Michael Huber, Rajko Rep, Csaba Mester



Trainer: Gernot Plassnegger __________ TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Christoph Ochrana (K), Filip Drljepan, Antonio Paric - Hamid Aminpur, Arben Kokollari, Manuel Gager, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Tobias Fischer



Ersatzspieler: Sebastian Bacu, Kengo Ohira, Calvin Stifter, Raphael Grabmüller, Merzak Bouguerzi, Oskar Neumann



Trainer: Herbert Gager

Regionalliga Ost: SV Oberwart : TWL Elektra - 1:1 (1:0)

79 Josip Francesevic 1:1

12 Lukas Ried 1:0