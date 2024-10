Aleksa-Goldtor bringt Young Violets Sieg gegen SV Leobendorf

Details Samstag, 05. Oktober 2024 09:41

In der 10. Runde der Regionalliga Ost trafen die Young Violets auf den SV Leobendorf. Das Heimteam konnte sich in einem spannenden und hart umkämpften Spiel mit 1:0 durchsetzen. Der einzige Treffer der Partie fiel bereits in der ersten Halbzeit durch Konstantin Aleksa, der seine Mannschaft damit zum Sieg führte. Für die Favoritener ist das der dritte Sieg in Folge und die fünfte ungeschlagene Partie hintereinander.

Frühes Tor bringt die Entscheidung

Die Young Violets zeigten von Beginn an ihre gewohnt aggressive Spielweise und setzten die Gäste früh unter Druck. Allerdings hatten sie zu Beginn Schwierigkeiten, ihre Angriffe auf dem rutschigen Untergrund sauber zu Ende zu spielen. Die Gäste aus Leobendorf verließen sich auf schnelle Gegenstöße und kamen damit auch zur ersten nennenswerten Chance: Pranjic setzte sich auf der linken Seite durch, passte auf den mitgelaufenen Hahn, dessen Schuss aufs lange Eck jedoch von Überbacher zur Ecke abgewehrt wurde (15.). Die Führung der Violets fiel wenig später und war durchaus verdient: Österreicher zog aus zentraler Position ab, und Leobendorf-Keeper Schwaiger konnte den Ball nur nach vorne abwehren. Aleksa reagierte blitzschnell und verwertete den Abpraller zu seinem dritten Saisontor (18.).

Auch nach der Führung blieben die Young Violets die spielbestimmende Mannschaft und agierten insgesamt geordneter. Ein schöner Schlenzer von Jankovic aus rund 20 Metern ging nur knapp am Tor vorbei (32.), während ein Vollspannschuss von Sawicki zu zentral auf den Torhüter kam (34.). Kurz vor der Halbzeit setzten die Gäste nochmal ein Ausrufezeichen: Nach einem sehenswerten Solo von Pranjic war Überbacher erneut zur Stelle und hielt die Null fest (41.).

Defensive Leistung sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für die Violets: Hosiner setzte Aleksa in Szene, doch Torhüter Schwaiger erkannte die Situation früh und verhinderte eine höhere Führung (46.). Auf der Gegenseite versuchte es Hahn mit einem Distanzschuss, der allerdings weit über das Tor ging (50.). Die größte Gefahr entstand jedoch in der 60. Minute, als eine präzise Flanke von Barut genau in die Schnittstelle der Violets-Abwehr segelte. Doch Überbacher konnte Hofers Direktabnahme problemlos entschärfen. In der Folge zogen sich die Gastgeber etwas weiter zurück und setzten auf Konter, doch außer einem verunglückten Volleyversuch von Hosiner (73.) sprangen keine nennenswerten Chancen heraus. Leobendorf übernahm zunehmend das Kommando und erarbeitete sich Halbchancen durch Klein (75.) und Sahanek (77.). Die größte Möglichkeit für die Young Violets in der zweiten Halbzeit ergab sich in der 80. Minute: Sawicki dribbelte sich gekonnt in den Strafraum und zwang Schwaiger zu einer spektakulären Parade.

In der Schlussphase geriet die Defensive der Violets ordentlich unter Druck. Besonders Valentin Toifl und seine Abwehrkollegen hatten alle Hände voll zu tun, um die Angriffe der Weinviertler abzuwehren. Nach einer Serie von Eckbällen kam Leobendorf durch Lechner zu einer Kopfballchance (88.), und ein letzter Versuch von Mustafic landete in den sicheren Armen von Überbacher (90.+2.).

Regionalliga Ost: Young Violets : Leobendorf - 1:0 (1:0)

18 Konstantin Aleksa 1:0

Foto: Raimund Nics