Sechs-Tore-Krimi bei Wiener Sport-Club versus SC Wiener Viktoria

Details Samstag, 05. Oktober 2024 18:47

In einem aufregenden Match in der 10. Runde der Regionalliga Ost trennten sich der Wiener Sport-Club und der SC Wiener Viktoria mit einem 3:3-Unentschieden. Das Spiel begann mit einem starken Auftritt der Gastgeber, die zur Halbzeit bereits mit 2:0 führten. Doch die Gäste aus Meidling bewiesen Kampfgeist und holten im zweiten Durchgang auf. Dominik Rotter avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner für die SC Wiener Viktoria und sicherte seiner Mannschaft in letzter Minute den Ausgleich.

Wiener Sport-Club dominiert erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einer frühen Führung für den Wiener Sport-Club. Bereits in der siebten Minute konnte Miroslav Beljan den Ball im Netz von Wiener Viktoria unterbringen und sein Team mit 1:0 in Führung bringen. Der Wiener Sport-Club spielte weiter offensiv und belohnte sich in der 20. Minute mit einem weiteren Tor. Felix Kerber zeigte sich treffsicher und erhöhte auf 2:0, was die Fans des Heimteams in Euphorie versetzte.

Der SC Wiener Viktoria tat sich in der ersten Hälfte schwer, dem druckvollen Spiel der Hausherren etwas entgegenzusetzen. Die Defensive der Gäste stand unter ständigem Druck, konnte jedoch weitere Treffer vor der Halbzeitpause verhindern. Mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung ging der Wiener Sport-Club in die Kabine.

SC Wiener Viktoria zeigt starke Moral

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auf dem Platz merklich. Der SC Wiener Viktoria kam mit neuem Elan aus der Kabine und machte deutlich, dass sie das Spiel noch nicht aufgegeben hatten. In der 51. Minute gelang Alexander Jovanovic der Anschlusstreffer zum 2:1, was dem Team aus Meidling Auftrieb gab. Nur vier Minuten später, in der 55. Minute, konnte Dominik Rotter mit einem weiteren Treffer den Ausgleich erzielen und das Spiel war wieder offen.

Der Wiener Sport-Club reagierte prompt auf den Ausgleich und ging durch ein zweites Tor von Felix Kerber in der 58. Minute erneut in Führung. Die Zuschauer erlebten ein packendes Duell, in dem beide Teams alles gaben, um den Sieg zu erringen. Als das Spiel in die Schlussphase ging, schien der Wiener Sport-Club auf dem Weg zu einem knappen Sieg zu sein.

Doch in der 90. Minute bekam SC Wiener Viktoria einen Elfmeter zugesprochen, den Dominik Rotter eiskalt verwandelte und somit den 3:3-Ausgleich erzielte.

Stimme zum Spiel:

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): "Wir haben heute das Spiel gut begonnen, sind schnell auch klar in Führung gegangen und haben eine sehr sehr gute erste Halbzeit gespielt. Leider haben wir es dann wieder verabsäumt mit der nötigen Konsequenz und Ruhe das Spiel unter Kontrolle zu behalten und haben zwei komplett unnötige Gegentore erhalten, gehen wieder in Führung, bekommen einen Elfer gegen uns und am Ende steht ein Punkt und zwei verlorene. Wir haben bereits zu viele Punkte unnötig liegen lassen und müssen das dringend abstellen!"

Dominik Rotter (Spieler Wiener Viktoria): "In Hälfte 1 starteten wir leider gleich mit zwei komplett unnötigen Toren und waren relativ harmlos im Spiel nach vorne! In Halbzeit zwei setzten wir dort fort, wo wir die letzten Spiele aufgehört haben, einer kämpfte für den anderen! Und wir belohnten uns dafür selbst! Für die Mannschaftsmoral war es ein geiles Spiel! Wenn wir es schaffen weniger Tore aus einfachen Eigenfehlern zu bekommen, werden wir noch sehr viele Punkte holen!"

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club : Wiener Viktoria - 3:3 (2:0)

91 Dominik Rotter 3:3

58 Felix Kerber 3:2

55 Dominik Rotter 2:2

51 Alexander Jovanovic 2:1

20 Felix Kerber 2:0

7 Miroslav Beljan 1:0

Foto: Josef Parak