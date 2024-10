SR Donaufeld holt in Unterzahl Punkt gegen FCM Traiskirchen

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:01

In einem spannenden Duell der Regionalliga Ost trennten sich SR Donaufeld und FCM Traiskirchen mit einem 1:1 Unentschieden. Nach einer frühen Führung der Gäste durch Philipp Schobesberger gelang Mario Mandl in der zweiten Halbzeit der Ausgleichstreffer für die Heimmannschaft.

Frühe Führung für FCM Traiskirchen

Kaum hatte das Spiel begonnen, da schlug FCM Traiskirchen schon zu. Bereits in der dritten Spielminute konnte Philipp Schobesberger seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen - ein Patzer der Defensive und schon schlägt der Ex-Rapidler zu. SR Donaufeld zeigte sich jedoch nicht geschockt und versuchte, das Spiel in die Hand zu nehmen. Die Abwehr von FCM Traiskirchen stand jedoch sicher und ließ bis zum Pausenpfiff keinen Treffer zu.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag, als innerhalb kurzer Zeit zwei Personen mit Rot vom Platz mussten. In der 63. Minute sah Sandro Widni von SR Donaufeld die rote Karte, gefolgt von FCM Traiskirchens Trainer Stefan Horniatschek, der sich in der 66. Minute ebenfalls auf der Tribüne wiederfand. Diese Platzverweise brachten zusätzliche Spannung ins Spiel und veränderten die taktische Ausrichtung beider Mannschaften.

In der 75. Spielminute fand SR Donaufeld schließlich eine Lücke in der Verteidigung von Traiskirchen. Mario Mandl gelang es, den Ball im Netz unterzubringen und damit den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Dieses Tor entfachte neue Energie auf dem Platz, und beide Teams versuchten in der verbleibenden Spielzeit, den Siegtreffer zu erzielen. Trotz intensiver Bemühungen blieb es jedoch bis zum Schlusspfiff beim gerechten Unentschieden. Die Partie endete nach 94 Minuten, einschließlich der Nachspielzeit, mit einem 1:1-Remis.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Wir stehen leider von den Punkten her nicht dort, wo wir stehen wollten. Das muss man sagen. Wir finden gegen einen tiefstehenden Gegner nicht die Lösungen, die wir uns vorstellen. Aber das ändert nichts daran, dass die Mannschaft nicht alles hineinwirft. Und dass wir in Unterzahl noch den Ausgleich erzielen gegen eine starke Mannschaft, spricht für sich."

Regionalliga Ost: SR Donaufeld : Traiskirchen - 1:1 (0:1)

75 Mario Mandl 1:1

3 Philipp Schobesberger 0:1

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos