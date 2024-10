FavAC ringt SV Gloggnitz nieder

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:31

Der Favoritner AthletikClub und der SV druckmittel.at Gloggnitz trafen in der 10. Runde im laut FavAC-Cheftrainer Kadir Dozhghar vermeintlichen "9-Punkte-Spiel" aufeinander. In einem packenden Spiel setzten sich die Hausherren knapp mit 2:1 durch und sicherten sich damit wichtige Punkte. Beide Teams zeigten einen engagierten Auftritt, wobei die Favoritner am Ende das bessere Ende für sich hatten. Deniz Pehlivan und Toprak Galitekin sorgten mit ihren Treffern für den Sieg des FavAC, während Patrick Handler für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste verantwortlich war. "Es hätte mich aufgrund des Auftritts heute sehr geschmerzt, wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten", so der FavAC-Trainer nach der Partie.

FavAC geht in Führung

Die Hausherren versuchten von Beginn an das Kommando zu übernehmen, brauchten aber gut 10 Minuten bis sie in die Partie fanden. Der Tabellenletzte aus Niederösterreich musste mit Stefan Bliem, Kevin Szar, Daniel Rosenbichler, Marc Ortner und Mathias Haller gleich fünf potenzielle Stammspieler vorgeben. Die Hausherren zeigten sich in den in weiterer Folge besonders motiviert, während die Sportvereinigung Gloggnitz mit einem kompakten Mittelfeld versuchte, die Angriffe der Gastgeber zu unterbinden.

In der 38. Spielminute gelang es schließlich dem Favoritner AthletikClub, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Deniz Pehlivan, trat nach einem Foul von Dominik Sulzer im Tor der Gäste und dem anschließenden Pfiff zum fälligen Elfmeter an und versenkte diesen eiskalt zur Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff wäre diese Führung aber schon wieder weg gewesen, denn Josef Pross setzte einen Freistoß ans Aluminium.

Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Gloggnitz entschlossen aus der Kabine, brachten mit Patrick Handler einen Offensivmann und erhöhten den Druck auf die Defensive der FavAC. In der 58. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als der eingewechselte Handler den Ball nach einer Flanke zum 1:1-Ausgleich über die Linie brachte.

Auf Schock folgt Aufreger

Wenig später folgte im Strafraum der Wiener ein Aufreger als ein Gloggnitzspieler zum Abschluss kam, jedoch vermeintlich von einem Abwehrspieler des FavAC getroffen wurde. "Aus meiner Sicht, und ich war aber weit weg, war das ein Pressball", so Kadir.

Siegestreffer

In der Schlussphase des Spiels gelang dem FavAC schließlich der entscheidende Treffer. In der 85. Minute war es Toprak Galitekin, der die Gastgeber mit seinem Tor an der zweiten Stange zum 2:1 jubeln ließ. Dieser Treffer war das Ergebnis einer gut herausgespielten Aktion, die Galitekin eiskalt vollendete. Die Gloggnitzer versuchten zwar noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Favoritner hielt stand.

Dozhghar Kadir: "Wir haben über weite Strecken richtig guten Fußball gezeigt und hätten wir das Spiel nicht gewonnen, wäre das richtig schade gewesen. Schon vor der Pause hätten wir das 2:0 machen können, eventuell sogar das 3:0. Nach dem Seitenwechsel war klar, dass es schwierig wird so dominant weiterzuspielen und dann waren wir nach dem Ausgleich auch etwas in Schockstarre. Am Ende konnten wir uns aber für den Auftritt belohnen und das macht mich natürlich sehr glücklich. Nachdem uns auch heute einige Stammspieler gefehlt haben, ist der Sieg noch wichtiger."

__________ FavAC: Stevica Zdravkovic (K), Gustavo Eduardo Castilho Silva, Alphonse Denis Soppo, Deniz Pehlivan, Hatem Asafe, Marko Markovic, Sanel Soljankic, Rei Okada, Sefiwu Abubakar, Karim Mohamed Diagne, Boris Jankovic



Ersatzspieler: Orkun Tankaz, Allan Wan Kut Kai, Toprak Galitekin, Amadou Diallo, Patryk Ciez, Emre Avci



Trainer: Dozhghar Kadir

__________ SV druckmittel.at Gloggnitz: Dominik Sulzer - Lukas Gruber (K), Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Michael Gotsiridse - Mathias Gruber, Raphael Pirollo, Ömer Özbek, Daniel Pichler - Manuel Schwarz, Josef Pross



Ersatzspieler: Botond Fönyedi, Patrick Handler, Florian Buchegger, Amin Mahmoudi, Jürgen Röcher



Trainer: Klaus Strobl

Regionalliga Ost: FavAC : Gloggnitz - 2:1 (1:0)

85 Toprak Galitekin 2:1

58 Patrick Handler 1:1

38 Deniz Pehlivan 1:0