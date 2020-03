SV Nußdorf – Verein unterstützt zu 100 Prozent die gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung!

Details Sonntag, 22. März 2020 13:19

Die aktuelle Situation rund, um das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt. Zahlreiche Maßnahmen wurden gesetzt, um den raschen Ausbruch des Virus einzudämmen. Davon betroffen ist auch die gesamte Sportwelt. Der Fußballbetrieb in der 1. Klasse Nord wurde bis auf weiteres eingestellt. Die Vereine müssen daher auf andere Trainingsmethoden zurückgreifen, um sich weiterhin fit zu halten. An einen normalen Spielbetrieb ist auch in naher Zukunft nicht zu denken. Der Kontakt mit den Spielern wird aber weiterhin aufrechterhalten. Ziel soll es sein, dass sich alle Spieler des SV Nußdorf weiterhin fit halten und auf ihre Gesundheit achten.

SV Nußdorf und die gesamte Gemeinde stehen im ständigen Austausch

In dieser neuen Situation zeigt sich der große Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Die handelnden Personen stehen in einen engen Austausch mit der Gemeinde. Somit können die Maßnahmen der Bundesregierung bestmöglich umgesetzt werden. Der SV Nußdorf/H. riskierte nichts und stellte den gesamten Spielbetrieb bereits am 12.03 ein. Man wollte nichts dem Zufall überlassen!

Halil Durmaz, Co-Trainer SV Nußdorf/H.; “Wir haben unseren Spielbetrieb am 12.03 sofort eingestellt. Seither sind wir im ständigen Austausch mit den Spielern und geben alle Informationen, welche wir von der SFV erhalten immer an die Spieler weiter. Wir hoffen natürlich, dass wir die Rückrunde spielen können, aber unter “Null“ Risiko der Gesundheit eines Spielers oder Fans! Unsere Gemeinde hält uns auch ständig auf dem laufenden und ist auch sehr gut vorbereitet. Die Infos wie es weitergeht und wo man im Ort etwas besorgen kann werden toll weitergegeben. Ich würde mir wünschen, dass den Spielern bei nicht Spielen der Rückrunde eventuell finanziell geholfen wird, da wir ja auch Verträge mit einigen Spielern haben und auf die Einnahmen der Heimspiele angewiesen sind. Wegen der Maßnahmen können wir aktuell sehr zufrieden sein. Da appellieren wir auch als Sportverein Nußdorf, das auch unsere Mitglieder sich daran halten und wir unseren Beitrag als gesamter SVN “Zuhause“ leisten können.“

