1. Klasse Nord: Ligazusammensetzung 2020/21

Zwei Mannschaften weg, dafür drei "Neue" dazu - so wird die 1. Klasse Nord nach der Corona-Pandemie in die neue Spielzeit starten. Nicht mehr siebentklassig sind der ATSV Salzburg ('18/19-Dritter) und der 1. Oberndorfer SK (2018/19 nur unter ungünstigen Umständen von der 2. Landesliga Nord abgestiegen) - kicken nun beide eine Etage höher. Exakt dasselbe Spielchen wie mit dem OSK wurde mit der SV Austria Salzburg 1b gespielt. Die violetten Fohlen (stiegen 2018/19 als Tabellenvorletzter in die 2. Klasse Nord B ab) sind nun wieder auf gewohntem Terrain zurück. Mit der SG Perwang/Michaelbeuern ('18/19-Vizemeister der 2. Klasse Nord A) und dem USV Ebenau ('18/19-Vizemeister der 2. Klasse Nord B) wird die auf ein Spieljahr befristete 15er-Liga komplettiert.

Liga-Landkarte der 1. Klasse Nord 2020/21

Ligazusammensetzung (15 Mannschaften)

2 Städteklubs

ASK_PSV Salzburg

SV Austria Salzburg 1b

10 Flachgauer Vereine

USK Hof

USV Koppl

USV Fuschl

SV Nußdorf/H.

USK Anif 1b

USV St. Georgen

USC Eugendorf 1b

USV Lamprechtshausen

SG Perwang/Michaelbeuern

USV Ebenau

3 Tennengauer Vereine

SV Kuchl 1b

1. Oberalmer SV

USV Scheffau

Amtierender Champion: SV Wals-Grünau 1b

SV Kuchl 1b

