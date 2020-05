Aufsteiger im Portrait: SG Perwang/Michaelbeuern

Details Samstag, 23. Mai 2020 12:32

Die SG Perwang/Michaelbeuern gibt's gerade Mal seit drei Jahren. Die bisherigen Erfolge können sich aber durchaus sehen lassen: 2017/18 belegte die Oberösterreich-Salzburg-Connection in der 2. Klasse Nord A den dritten Rang, 2018/19 durfte gar der Vizemeistertitel bejubelt werden. Letzteres Saisonergebnis bringt die SG nun in die 1. Klasse Nord, die 2020/21 eine Saison lang zur 15er-Liga umfunktioniert wird.

Wird nach der Vereinigung zum ersten Mal in der 1. Klasse Nord kicken: SG Perwang/Michaelbeuern mit Andreas Eder (re.)

Nachdem ein markanter Spielermangel beklagt worden war, trat der Innviertler Verein USV Perwang und der Flachgauer Klub USV Michaelbeuern 2017 erstmals in Form einer Spielgemeinschaft auf. In der Debütsaison sprang in der 2. Klasse Nord A gleich der dritte Tabellenplatz heraus, ein Jahr später wurde ein Schäuferl nachgelegt und die zweite Endplatzierung erreicht - fünf Zähler hinter dem damaligen Champion ASK_PSV Salzburg. Aufgrund der Tatsache, dass die Stückzahl in der 1. Klasse Nord für eine Saison von 14 auf 15 erhöht wird, gibt's dort für den '18/19-Vizemeister Perwang/Michaelbeuern in der kommenden Saison einen Startplatz.

Die Nachbarvereine verbindet aber nicht nur im Erwachsenenbereich eine zuverlässige Partnerschaft, auch im Nachwuchs wird gemeinsame Sache gemacht: Die Kids aus Perwang, Michaelbeuern und Berndorf gehen unter den Namen SG Flachgau Nord auf Punktejagd.

Während Michaelbeuern (1x Meister, 3 Auf- und 2 Abstiege) im Salzburger Unterhaus mehr als 20 Jahre Erfahrung in einer höheren Liga (1976-1994 sowie 2010-2013 in der 1. Klasse Nord) vorweisen konnte, kamen die Oberösterreicher in Salzburg weder im ersten Anlauf (1991-1998) noch im zweiten Versuch (2006-2017) über die letzte Leistungsklasse hinaus.

Wichtigste Fakten im Überblick

Gründungsjahr: 2017

Eintritt in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb: 2017/18

Ligazugehörigkeit: 2017/18-2018/19 2. Klasse Nord A, 2019/20 annulliert, ab 2020/21 1. Klasse Nord

Meistertitel: 0

Aufstiege: 1

Abstiege: 0

