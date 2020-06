1. Oberalmer SV präsentiert neuen Übungsleiter

Details Dienstag, 16. Juni 2020 10:44

Der 1. Oberalmer SV hat einen neuen Trainer! Wie Sektionsleiter Mario Aichinger heute früh vermeldete, wird Ivan Dragicevic beim Tennengauer 1. Klasse Nord-Verein ab sofort an der Seitenoutlinie stehen und in die Fußstapfen von Vasilija Zaric treten.

Fotocredit: Facebook-Seite 1. Oberalmer SV - (c) C. Lamprecht

Oberalms Neo-Coach führte ATSV in die Landesliga

Dragicevic ist in Oberalm weiß Gott kein Unbekannter. In der Spielzeit 2018/19 coachte der nigelnagelneue Oberalm-Dompteur den Ligakontrahenten ATSV Salzburg und führte die Städter auf Rang drei, der post festum den Aufstieg in die 2. Landesliga Nord ermöglichte. Vasilija Zaric, der die Tennengauer in der Abbruch-Saison betreut hatte, ist indes sein Amt als Cheftrainer nach nur einem Jahr wieder los. "Aufgrund der fehlenden Trainerlizenz musste er sein Engagement beenden. Entlassung war es keine", klärt Aichinger auf.

OSV-Fieberkurve geht kontinuierlich rauf

Nach dem '16/17-Meistertitel, wo man ungeschlagen von der 2. Klasse Nord B in die 1. Klasse Nord gehüpft war, konnte in der Folgesaison der direkte Wiederabstieg mit Müh' und Not verhindert werden. Im zweiten Jahr in der Siebentklassigkeit lief es für Oberalm wesentlich entspannter, blieb man mit 32 gesammelten Points deutlich über dem Strich. Und auch in der annullierten Spielzeit 2019/20 schien es, als würden die Grün-Weißen nicht in den Abstiegsstrudel geraten: Mit zwei Zählern mehr auf dem Konto als ein Jahr zuvor lag der OSV auf einem einstelligen Tabellenplatz.

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten