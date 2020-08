ASK Salzburg macht seine Hausaufgaben! 2:0 Heimerfolg gegen SV Austria 1b!

Details Montag, 17. August 2020 10:05

In der ersten Runde der 1. Klasse Nord empfing der ASK Salzburg die 1b der Austria Salzburg. Beide Teams peilten den ersten Dreier in der noch jungen Saison an. Die merkte man auch gleich nach dem Anpfiff. Der ASK Salzburg ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und konnte mit einer starken Mannschaftsleistung dieses Duell für sich entscheiden. Durch den 2:0 Erfolg schaffte man einen tollen Start in die neue Spielzeit. Die 1b von der Austria Salzburg muss noch auf die ersten Punkte warten, wird aber sicherlich in der nächsten Runde versuchen die spielerische Qualität auch in Tore umzumünzen.

ASK legte mit viel Schwung los

Bereits in den Anfangsminuten sahen die Zuschauer zwei Teams, die sich nichts schenkten. Die spielerische Qualität blitzte aber immer stärker auf. Die Heim-Elf verbuchte in der Folge einige gute Abschlussmöglichkeiten, konnte aber den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Bis zur 32. Minute ging es in dieser Gangart weiter. Danach folgte ein kleiner Knicks im Spiel der Gäste. Markovic sah die Ampelkarte und musste das Spielfeld frühzeitig verlassen. Eine große Schwächung in dieser Phase des Spiels. Dennoch konnte die 1b der SV Austria alle gefährlichen Angriffsversuche abwehren. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Heimmannschaft wollte nun mehr

Der ASK Salzburg nutzte die erste Chance nach dem Wiederanpfiff und stellte in der 47. Minute auf 1:0. Nach einem Freistoß wurde der Ball scharf von rechts hereingeflankt. Hoti nutzte seine Chance und brachte die Heim-Elf kurz nach der Pause in Führung! Beflügelt vom ersten Treffer im Spiel wollte man gleich nachlegen. Die Gäste stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, mussten aber in der 61. Minute den nächsten Ausschluss verdauen. Dies führte in der 72. Minute zum nächsten Gegentor im Spiel. Abermals war es Hoti der zum jubeln abdrehen durfte und somit für den Endstand im Spiel sorgte.

