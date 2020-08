USV Ebenau startet mit toller Performance in die neue Liga! 2:2 Endstand gegen die 1b des USK Anif!

Details Montag, 17. August 2020 15:33

In der ersten Runde der 1. Klasse Nord empfing der Liganeuling Ebenau die 1b des USK Anif. Beide Teams peilten einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit an. Die Ebenauer waren bereits am ersten Spieltag gefordert und mussten gegen eine spielstarke Anifer 1b antreten. Durch eine tolle Mannschaftsleistung zeigte man sich aber wenig beeindruckt von dem Kontrahenten und konnte zuhause einen wichtigen Punktgewinn einfahren. Ein toller Start in die neue Liga! Auf dieser Leistung kann man definitiv aufbauen!

USV Ebenau lauerte auf seine Chance

Die Heim-Elf aus Ebenau verfolgte einen klaren Plan im Spiel. Man versuchte über eine stabile Abwehr, Kontermöglichkeiten zu fahren. Dies gelang mit Fortlauf des Spiels immer besser. Man lauerte auf Fehler der jungen Anifer, um so für Entlastung zu sorgen. In der 39. Minute trug diese Taktik ihre ersten Früchte. Marjanovic wurde im Strafraum gefoult. Killingseder ließ sich diese Chance nicht nehmen und stelle kurz vor dem Pausenpfiff auf 1:0 für die Ebenauer. Nach der wichtigen Führung versuchte man sofort nachzulegen. Ein weiteres Tor wollte aber nicht mehr gelingen. Somit ging es mit einer knappen Führung für den USV Ebenau in die Kabinen.

Anif fand nun besser ins Spiel

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte die Gäste-Elf vermehrt den Druck. Man spielte sich im letzten Drittel der Ebenauer fest. Diese Drangphase wurde in der 53. Minute mit dem wichtigen Ausgleich belohnt. Unglücklich versenkte Killingseder den Ball im eigenen Tor und bescherte den Anifern den 1:1 Ausgleich. Der Druck riss auch in den Folgeminuten nicht ab. Mühlbauer nutzte einen Abspielfehler der Heim-Elf und drehte das Spiel zugunsten der jungen Anifer. Die Ebenauer ließen sich aber nicht von ihrem Konzept abbringen und konnten in der Schlussphase noch den wichtigen 2:2 Ausgleich durch Halilagic erzielen. Eine tolle Mannschaftsleistung, die mit dem ersten Punktgewinn in der 1. Klasse Nord belohnt wird. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison noch gehen wird.

