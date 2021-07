1. Klasse Nord: Ligazusammensetzung 2021/22

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 13:23

Die 1. Klasse Nord in ihrer jetzigen Form wird es vermutlich, wollen wir es nicht verschreien, im Spieljahr 2021/22 zum letzten Mal geben. Weil der kommende Meister in die 2. Landesliga Nord aufsteigt und die beiden "Zweitklässler"-Champions (Nord A, Nord B) in die 1. Klasse Nord kommen, wird die akutelle 15er-Liga nächstes Jahr zu einer Spielklasse mit 16 teilnehmenden Mannschaften umfunktioniert. Absteiger? Heuer Fehlanzeige!

Liga-Landkarte der 1. Klasse Nord 2021/22

Ligazusammensetzung (15 Mannschaften)

2 Städteklubs

ASK_PSV Salzburg

SV Austria Salzburg 1b

10 Flachgauer Vereine

USK Hof

USV Koppl

USV Fuschl

SV Nußdorf/H.

USK Anif 1b

USV St. Georgen

USC Eugendorf 1b

USV Lamprechtshausen

SG Perwang/Michaelbeuern

USV Ebenau

3 Tennengauer Vereine

SV Kuchl 1b

1. Oberalmer SV

USV Scheffau

Wichtigste Eckpunkte für 2021/22

Die bestplatzierte Mannschaft steigt in die 2. Landesliga Nord auf

Es gibt keine Absteiger aus der 2. Landesliga Nord

Es gibt keine Absteiger in die 2. Klasse Nord A, B

2022/23 wird auf 16 Vereine aufgestockt

Ein Fixaufsteiger aus der 2. Klasse Nord A, ein Fixaufsteiger aus der 2. Klasse Nord B

Amtierender Champion: SV Wals-Grünau 1b

2020/21 (Stand bei Abbruch): 1. Oberalm, 2. Koppl, 3. Scheffau

2019/20 (Stand bei Abbruch): 1. Kuchl 1b, 2. Hof, 3. ATSV

