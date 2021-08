Keeper Pickl als Matchwinner: Koppl gewinnt Derby gegen Fuschl

Details Samstag, 07. August 2021 01:42

In der 2. Runde der 1. Klasse Nord behielt der USV Koppl im Nachbarschaftsduell mit dem USV Fuschl die Oberhand. Nachdem Danis Rekic die Koppler in der Endphase der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte, mauserte sich Kumpane David Pickl in den Schlussminuten zum absoluten Matchwinner. Der Heim-Goalie entschärfte in der Nachspielzeit einen Güven-Elfer und stellte somit den knappen Derbyerfolg sicher.

Fotocredit: USV Koppl

Pickl hielt Null und Derbysieg fest

"Der tiefe Boden machte die ganze Angelegenheit noch schwieriger", berichtete Koppl-Trainer Christoph Gruber von einem schwer zu bespielenden Untergrund. In einem sehr zerfahrenen und kampfbetonten Derby gingen die Koppler in Minute 39 in Front: Danis Rekic verwertete eine Hereingabe von der Seite mustergültig zum 1:0. Davor waren Einschussgelegenheiten eher dünn gesät. Selbiges Prozedere gab's auch nach dem Seitenwechsel, wobei es die Hausherren dann doch schafften, ein leichtes Chancenplus oder besser gesagt Halbchancenplus auf ihre Seite zu lenken. "Im Endeffekt haben wir den Vorsprung sicher ins Ziel gebracht", fasste Gruber in Kürze zusammen. Mit einer Ausnahme: In der Überspielzeit sprach Schiedsrichter Frauenschuh den Gästen einen Handelfmeter zu, bei dem Güven in Koppls Schlussmann Pickl seinen Meister fand. "Der Held des Tages", herzte Gruber seinen Elferkiller. "Ohne den Gegner an die Wand zu spielen, war es unterm Strich ein verdienter Derbysieg."

Die Besten bei Koppl: Pickl (TW), D. Deisl (DM), Böttger (IV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!