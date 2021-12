1. Klasse Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 00:26

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Christoph Krug (USV Koppl)

Endergebnis:



1. Christoph Krug (USV Koppl / 2480 Stimmen)

2. Michael Schnitzer (USV St. Georgen / 1195 Stimmen)

3. Hidayet Altug (USV St. Georgen / 912 Stimmen)

4. Daniel Bachmann (USV Koppl / 280 Stimmen)

5. Michael Strassl (USV Fuschl / 194 Stimmen)

6. Thomas Pabinger (USV L´hausen / 160 Stimmen)

7. Alexandar Stanojevic (USK Hof / 148 Stimmen)

8. Kaan Coskun (SV Austria 1b / 124 Stimmen)

9. Felix Karnberger (USK Hof / 103 Stimmen)

10. Fabio Lehmann (USV St. Georgen / 96 Stimmen)

