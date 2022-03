"Verdient, aber zu hoch" - Primus Oberalm startet mit Arbeitssieg gegen Ebenau

Details Sonntag, 20. März 2022 20:27

Der 1. Oberalmer SV behielt im heutigen Sonntagsmatch gegen den USV Ebenau mit 3:0 die Oberhand. Damit bleiben die Kicker von Übungsleiter Ivan Dragicevic weiterhin das einzige Team im gesamten Salzburger Unterhaus, das bis dato noch keine Saisonniederlage einstecken musste.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Oberalms Werkl lief unrund

Vor rund 150 Zusehern verstand es der Tabellenführer der 1. Klasse Nord, seinen Kontrahenten mit viel Ballbesitz in Schach zu halten. Doch es war nicht alles Gold, was glänzte. Mario Aichinger, Oberalms Sektionsleiter, bringt es auf den Punkt: "Chancen haben wir uns so gut wie keine erspielt. Und vom Spielfluss waren wir auch weit entfernt." Nichtsdestotrotz durfte in der Anfangsviertelstunde schon einmal zum Torjubel abgedreht werden, nachdem Markus Jahn bei einem Corner goldrichtig gestanden und die Kirsche über die Linie gestreichelt hatte (12.). Ebenau hielt daraufhin gut dagegen und machte es den Hausherren alles andere als leicht. Den ersten Offensivmoment auf Seiten der Gäste gab's allerdings erst gegen Ende des ersten Durchgangs - dafür einen nicht ungefährlichen. "Der erste Torschuss des Gegners entstand zwar durch Zufall, hätte aber auch das 1:1 sein können", gestand Aichinger.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Dragicevic-Crew tütete elften Liga-Saisonsieg ein

Aufgrund der minimalen Heim-Führung blieb der Spielausgang auch nach dem Seitenwechsel lange offen. Der Schlüsselmoment schlechthin war schließlich kurz vor dem Beginn der Schlussviertelstunde festzumachen. Erst kratzte Oberalm-Goalie Borce Stojkov einen wunderbaren Ebenau-Freistoß aus dem Winkel, quasi im Gegenzug verwertete Liga-Bomber Andreas Perlak einen Stanglpass zum 2:0 (74.). Der Deckel schien in der allerletzten Spielminute der regulären Spielzeit endgültig draufgepackt, als sich Ebenau nach einem Eckball der Hausherren nicht entscheidend befreien konnte und die Pille plötzlich Daniel Pichler vor die Kraken fiel - 3:0. "Der Sieg war verdient, das Ergebnis aber zu hoch", lautet Aichingers Schlussfazit.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus