1. Klasse Nord: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:13

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Dragan Miskovic (USK Hof)

Endergebnis:

1. Dragan Miskovic (USK Hof / 31388 Stimmen)

2. Moritz Egger (USK Anif 1b / 1345 Stimmen)

3. Michael Strassl (USV Fuschl / 229 Stimmen)

4. Fabian Seitz (USC Eugendorf 1b / 218 Stimmen)

5. Fabian Brandstätter (USV Fuschl / 103 Stimmen)

6. Daniel Bachmann (USV Koppl / 82 Stimmen)

7. Christoph Krug (USV Koppl / 61 Stimmen)

8. David Deisl (USV Koppl / 40 Stimmen)

9. Lucas Gassner (SV Kuchl 1b / 36 Stimmen)

10. Martin Stöllinger (USK Hof / 24 Stimmen)