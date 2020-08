SV Nußdorf krönt sich zum Derbysieger – 2:1 Erfolg gegen den USV L`hausen!

Details Sonntag, 23. August 2020 11:18

In der dritten Runde der 1. Klasse Nord empfing der USV Lamprechtshausen den SV Nußdorf/H. Beide Teams erwischten einen eher holprigen Start in die neue Spielzeit. Dies belegte die magere Punkteausbeute aus den ersten beiden Spielen. Runde drei kann somit schon als richtungsweisend bezeichnet werden. Der SV Nußdorf/H. konnte durch eine tolle Mannschaftsleistung das spannende Derby mit 2:1 für sich entscheiden. Durch diesen Sieg belohnte man sich mit den ersten drei Punkten in der noch jungen Saison! Für den USV Lamprechtshausen bedeute die Niederlage kein Weiterkommen in der Tabelle. Wie auch im Vorjahr muss man sich derzeit mit den unteren Rängen in der Tabelle begnügen.

SV Nußdorf machte seine Sache gut

Bereits in den Anfangsminuten sahen die anwesenden Zuschauer eine sehr kompakte Gäste-Elf aus Nußdorf. Man stand in der Defensive sehr stabil und ließ somit nur wenig zu. Der USV Lamprechtshausen versuchte über Standards für Gefahr zu sorgen. Diese Taktik verlief aber mit Fortdauer des Spiels im Sand. Der SV Nußdorf agierte mit viel Tatendrang und belohnte sich in der 28. Minute mit dem ersten Tor im Spiel. Nestaval nutzte seine Chance und erzielte die wichtige Führung im Derby. Beflügelt vom Treffer wollte man gleich nachlegen. Diese gelang auch in der 37. Minute wie gewünscht. Mohammad wurde mustergültig bedient und erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 0:2.

USV Lamprechtshausen versuchte sein Glück

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel an den Kräfteverhältnissen. Der SV Nußdorf behielt sein spielerisches Übergewicht. Man versteckte sich nicht und kam immer wieder zu gefährlichen Konteraktionen. Bis zur Schlussphase ging es in dieser Gangart weiter, ehe dem USV Lamprechtshausen der wichtige Anschlusstreffer durch Matondo im Spiel gelang. Die Heim-Elf versuchte nun mit langen Bällen auf den Ausgleich zu drängen. Ein weiteres Tor wollte aber nicht mehr gelingen. Die Gäste aus Nußdorf behielten einen kühlen Kopf und sicherten sich somit den ersten wichtigen Sieg in der noch jungen Saison.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten