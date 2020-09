Starke Auswärtsleistung beschert Oberalm einen 5:0 Erfolg gegen Defensive Lamprechtshausener!

Details Donnerstag, 03. September 2020 10:21

In der fünften Runde der 1. Klasse Nord musste der Oberalmer SV Auswärts beim USV Lamprechtshausen antreten. Die nächste englische Woche stand somit am Programm. Die Heim-Elf aus Lamprechtshausen erwischten bis dato keinen zufriedenstellenden Start in die neue Spielzeit. Derzeit rangiert man im unteren Drittel der Tabelle. Somit wurde gegen die Oberalmer ein voller Erfolg eingeplant. Dieses Vorhaben wurde aber verpuffte aber mit Fortlauf des Spiels. Die Gäste aus Oberalm ließen nichts anbrennen und konnten das Duell klar für sich entscheiden. Durch diesen Sieg gelang den Gästen der Sprung ins obere Drittel der Tabelle. Eine tolle Momentaufnahme die definitiv, Lust auf mehr macht.

Oberalm kontrollierte Spielgeschehen

Bereits in den Anfangsminuten wurde ersichtlich wer den Sieg mehr wollte. Die Gäste aus Oberalm starteten mit viel Schwung in das Spiel und konnten sich bereits früh im Spiel zahlreiche Chancen erarbeiten. Bis zur 5. Minute dauerte es, ehe es das erste Mal im Tor der Lamprechtshausener klingelte. Sejdic nutzte seine Chance und stellte früh im Spiel auf 0:1. Beflügelt vom ersten Treffer gelang es den Oberalmer in der 25. Minute auf 0:2 zu erhöhen. Ein toller Start in das Spiel. Die Lamprechtshausener probierten viel, konnten aber nur selten gefährlich auftreten. Oberalm stand in der Defensive stabil und startete immer wieder gefährliche Konteraktionen. Ein weiteres Tor wollte aber vor dem Pausenpfiff nicht mehr gelingen.

Lamprechtshausen steckte nicht auf

Wie ausgewechselt agierte die Heim-Elf nach dem Wiederanpfiff. Man traute sich nun immer mehr zu. Dies führte zu einigen guten Offensivaktionen. Für die weiteren Tore waren aber wieder die Gäste aus Oberalm zuständig. Von der 58. bis zur 66. Minute gelangen den Gästen drei weitere Tore durch Babic, Perlak und Kiyak. Somit war das Spiel entschieden. Lamprechtshausen konnte dem nichts mehr entgegensetzen. Oberalm kann sich über einen wichtigen Erfolg im Kampf um eine Topplatzierung in der Liga freuen.

Mario Aichinger, Sektionsleiter Oberalmer SV;“ Wir haben von Anfang an das Spielgeschehen kontrolliert. Dadurch konnten wir uns immer wieder gefährliche Aktionen erspielen, die wir auch sehr gut genutzt haben. Schlussendlich geht das Ergebnis in dieser Höhe in Ordnung!“

