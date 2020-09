USV St. Georgen schraubt sich auf Topplatzierung in der 1. Klasse Nord! 0:3 Auswärtserfolg gegen den ASK Salzburg!

Details Donnerstag, 03. September 2020 12:13

In der fünften Runde der 1. Klasse Nord musste der USV St. Georgen Auswärts beim ASK Salzburg antreten. Die Gäste aus dem Flachgau verbuchen einen tollen Start in die neue Spielzeit. Diesen Schwung wollte man nun auch gegen den ASK Salzburg bestätigen. Dies gelang auch durch eine beherzte Auswärtsleistung, die schlussendlich mit 0:3 Erfolg belohnt wurde. Der ASK Salzburg hingegen muss sich noch im unteren Tabellendrittel einordnen. Nichtsdestotrotz sind noch genügend Runden vorhanden, um die bereits gezeigten Leistungen auch in die gewünschte Punkteausbeute umzuwandeln!

USV St. Georgen versteckt sich nicht

Die Gäste aus St. Georgen brauchten keine lange Eingewöhnungsphase und starteten mit viel Tempo in die Partie. Dies führte bereits früh im Spiel zu der ersten guten Abschlussmöglichkeit. Leider konnte der Ball nicht im Tor untergebracht werden. Weitere Chancen folgten, auch diese wurden teils zu leichtfertig liegengelassen. In der Folg wurde nun auch der ASK Salzburg aktiver. Diese Drangphase währte aber nicht lange, denn in der 35. Minute war Ikanovic zur Stelle und vollendete eine sehenswerte Passstafette zur wichtigen 0:1 Führung für den USV St. Georgen. Die Heim-Elf probierte noch zu antworten, konnte aber den Rückstand bis zum Pausenpfiff nicht mehr egalisieren.

Spiel verflachte mit Fortdauer

Nach dem Wiederanpfiff verlor das Spiel etwas an Tempo. Beide Teams agierten zunehmends mit Stückwerk. Bis zur 72. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Ikanovic per Freistoß auf 0:2 stellen konnte. Der ASK Salzburg konnte nicht mehr wie gewünscht agieren und musste sich nun vermehrt auf die Defensive konzentrieren. Den Schlusspunkt setzte erneut Ikanovic, der seine tolle Leistung mit dem Treffer zum 0:3 Endstand abrundete. Ein wichtiger Sieg im Kampf um eine Topplatzierung in der 1. Klasse Nord.

Josef Schleindl, Trainer USV St. Georgen;“ Wir erwischten einen guten Start in das Spiel. Leider brauchten wir etwas, bis wir den wichtigen ersten Treffer im Spiel verbuchen konnten. Auch wenn es keine gute Leistung von uns war, freuen wir uns über den Sieg und die wichtigen drei Punkte!“

