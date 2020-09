Effiziente Chancenauswertung der Ebenauer ab Hälfte Zwei! 3:1 Erfolg gegen die 1b des USC Eugendorf!

Details Freitag, 04. September 2020 09:06

In der fünften Runde der 1. Klasse Nord empfing der USV Ebenau die 1b des USC Eugendorf. Ein richtungsweisendes Duell für beide Teams. Die Heim-Elf präsentierte sich sehr kompakt und konnte schlussendlich das Spiel für sich entscheiden. Durch diesen Sieg machte man einen gewaltigen Sprung in der Tabelle. Die 1b des USC Eugendorf sitzt noch immer im unteren Tabellendrittel fest, hat aber noch genügend Möglichkeiten in der ausgeglichenen Liga nach oben zu klettern. Man kann gespannt sein wohin die Reise für beide Teams gehen wird.

Ebenau spielte offensiv drauf los

Bereits in den Anfangsminuten sahen die anwesenden Zuschauer eine starke Heim-Elf aus Ebenau. Man wollte nichts dem Zufall überlassen und spielte munter drauf los. Dies führte zu zahlreichen Abschlussmöglichkeiten, die aber allesamt zu leichtfertig vergeben wurden. Bis zur 40. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Euegendorf den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Nach einem unglücklichen Ballverlust der Ebenauer konnte der Euegendorfer Außenstürmer unbehindert zur Mitte flanken, wo Ramspacher goldrichtig stand und zur wichtigen 0:1 Führung einköpfte. Die Ebenauer probierten in den Folgeminuten noch auszugleichen, fanden aber kein Durchkommen an er der Abwehr der Eugendorfer. Somit ging es mit einer knappen Führung in die Kabinen.

Heimmannschaft avancierte zur Heimmacht

Nach dem Wiederanpfiff verfolgte der USV Ebenau ein konkretes Vorhaben. Man wollte die zahlreichen Chancen nun endlich zu Tore ummünzen. Dies gelang in der 55. Minute! Nach einem Foul trat Marjanovic zum Elfmeter und verwandelte zum 1:1 Ausgleich. Beflügelt vom Tor wollte man gleich nachlegen. Ein Eckball verhalf zur Führung im Spiel. Höpfinger war zur Stelle und erhöhte auf 2:1. Im Anschluss konnte man sich wieder zahlreiche gute Chancen herausspielen. Bis zur 77. Minute dauerte es, ehe Marjanovic den 3:1 Schlusspunkt im Spiel setzen konnte.

Thomas Schosser, Sektionsleiter USV Ebenau;“ Es war insgesamt ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, der durchaus um das eine oder andere Tor höher ausfallen hätte können!“

